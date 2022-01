La Policia deté un home a Girona per presumptament extorsionar per WhatsApp diverses dones

Distintiu de la Policia Nacional /@EP





La Policia Nacional ha detingut a Girona un home per presumptament extorsionar diverses dones per WhatsApp "oferint-los ofertes de treball falses", i els amenaçava dient que un amic d'elles li havien passat imatges i vídeos seus de contingut sexual, i que per a no difondre'ls li fessin videotrucades sexuals o li enviaren fotografies o vídeos.





En un comunicat aquest dimarts, han explicat que la investigació es va iniciar arran d'una denúncia, i que els investigadors van aconseguir relacionar 20 denúncies amb el mateix 'modus operandi': el presumpte autor obtenia els números de telèfon després d'un primer contacte amb elles a través pàgines webs de treball fraudulentes, i des d'un altre telèfon les amenaçava .





Han explicat que amb el primer contacte, el presumpte responsable obtenia informació sobre les víctimes: el seu nom, ubicació, si tenien familiars, "evitant així que les víctimes poguessin esbrinar com havien obtingut el seu número o les dades que en coneixien".





AMENACES PER ACONSEGUIR IMATGES



Posteriorment, contactava amb elles des d'un altre telèfon mòbil i els explicava que un amic li havia passat imatges o vídeos sexuals seus "en gravar-les sense que elles s'adonessin , i que aquest suposat amic li havia demanat que els arruïnés la seva reputació en penjar el vídeo a xarxes socials".





Així, el presumpte autor s'oferia a no fer-ne difusió a canvi que la víctima li fes una videotrucada amb contingut sexual o li enviés imatges.





Els agents, mitjançant la utilització de mètodes tecnològics de recerca, van aconseguir identificar i aturar la persona que presumptament feia servir el terminal del telèfon des del qual s'amenaçava les víctimes.