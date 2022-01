Foment del Treball dóna suport a Creu Roja en la recaudació d'aliments de 2022

@Foment del Treball





La Creu Roja Catalunya i Foment del Treball Nacional s’han reunit amb l'objectiu de promoure la recaptació d’aliments dins el Pla Creu Roja RESPON per aquest any 2022 implicant-hi el sector empresarial català.





Aquest període, marcat per la crisi sanitària de la COVID-19, ha portat a la Creu Roja a crear noves aliances amb 428 empreses per identificar fórmules per palliar les desigualtats socials i les situacions d’exclusió social, collaborant i contribuint amb la donació d’aliments o de fons econòmics destinats a l’adquisició i distribució d’aliments de primera necessitat per a les persones que es troben en risc d’exclusió social a Catalunya.





El president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha incidit que ”Foment ha tingut, té i tindrà té la vocació de facilitar les accions solidàries i de responsabilitat social de les empreses i connectar-les amb les entitats i fundacions que com la Creu Roja contribueixen amb gran eficàcia a reduir les situacions d’emergència sanitària i social, com les que la COVID-19 ha generat des de fa gairebé dos anys. La seva funció és molt important i necessària”.





El president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet, ha destacat que: “el suport de Foment amb la tasca humanitària de la Creu Roja a casa nostra ha resultat cabdal per combatre des de l’inici els efectes socioeconòmics derivats de la pandèmia. Amb aquest nou impuls, volem que les empreses encara s’impliquin més en l’obtenció d’aliments bàsics per a les persones que encara es pateixen situacions de risc d’exclusió social”.





En la trobada, d’una banda hi ha participat el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, el secretari general, David Tornos, i el responsable de les relacions amb les Administracions Públiques, Benet Maimí. De l’altra, per part de la Creu Roja a Catalunya, hi ha participat el president, Josep Quitet, acompanyat de la secretària general, Helena Fontanet, i el coordinador, Enric Morist.





Des de l’inici de la pandèmia, la prioritat de la Creu Roja ha estat garantir les necessitats bàsiques dels collectius més vulnerables. Una situació excepcional que ha requerit una resposta contundent i sense precedents, que enguany fa dos anys que està en marxa.





A través del Pla Creu Roja RESPON es treballa transversalment per palliar els efectes sanitaris i socials de la pandèmia:





- Ha proporcionat assistència humanitària a més de 600.000 llars de forma directa. En total, 1,5 milions de persones, el 20% de la població de Catalunya, han necessitat i rebut, en un moment o altre, ajuda humanitària de la Creu Roja durant la pandèmia.





- S’han distribuït prop de 5 milions de quilos d’aliments a través de 52 centres de distribució d’aliments, 74.000 targetes de prepagament i 111.000 kits de productes de primera necessitat i alimentació.









Ja en el mes de juny de 2020, Banc Santander, Foment del Treball Nacional i Creu Roja van signar un conveni de collaboració dins del programa Respon perquè l’organització humanitària adquireixi el material necessari (mantes, llits de lona i mascaretes quirúrgiques) per a diferents albergs destinats a persones sense sostre afectades per la pandèmia del coronavirus. Dos mesos abans, a l’abril, Fomentdel Treball, Cambra de Comerç de Barcelona, PIMEC, el Cercle d’Economia i el Círculo Ecuestre es van unir a la crida d’acció humanitària de la Creu Roja.