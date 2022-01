La Mesa del Parlament acorda per unanimitat eliminar les 'llicències per edat'

Reunió de la Mesa del Parlament @ep





La Mesa del Parlament ha acordat per unanimitat l'eliminació de l'article 79 de l'Estatut de Règim de Govern Intern (Ergi) de la Cambra sobre les 'llicències per edat', que permetia que treballadors de més de 60 anys i que portessin més de 15 treballant al Parlament cobressin el seu sou sense treballar durant tres anys.





Fonts parlamentàries han informat aquest dimarts que l'òrgan rector del Parlament ha ratificat aquesta proposta de la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, i que ara s'obre un procés perquè es faci efectiu.





La Mesa haurà de traslladar aquesta decisió al Consell de Personal del Parlament, després a la Mesa ampliada i després a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament (CAI).





D'aquesta manera s'estableix "el punt de partida" per obrir la negociació amb els treballadors de la Cambra catalana, i les mateixes fonts han explicat que encara no han rebut l'informe sobre si la supressió de les 'llicències per edat' afectaria els treballadors que ja tenen aquest dret adquirit i als dotze que ho han demanat però encara no se'ls ha concedit.





Aquestes fonts han explicat que la decisió de retirar aquest article està presa i que, després d'escoltar el Consell de personal, la Mesa té potestat per prendre-la.





ANTONI BAYONA





Segons les mateixes fonts, a la reunió de la Mesa no s'ha abordat l'escrit de l'exlletrat major del Parlament Antoni Bayona en què ha plantat obrir una investigació sobre traves a la transparència en el cas sobre les 'llicències per edat' de la Cambra , ja que no s'ho han pogut llegir "exhaustivament".





La vicepresidenta de la Mesa Assumpta Escarp (PSC) ha presentat a l'òrgan rector un informe que analitza la situació del Parlament quant a transparència i fixa un full de ruta per avançar-hi.





Els grups polítics tindran ara 15 dies per analitzar aquest informe i elaborar les seves propostes sobre transparència, i després es farà una posada en comú en una nova reunió de la Mesa.





L'informe presentat per Escarp inclou propostes com el portal de transparència més accessible, que el dret d'accés a la informació tingui una regulació pròpia i com ha de ser la composició de l'òrgan de transparència de la Cambra.