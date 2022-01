Una professora mira la temperatura d´uns nens en una aula /@EP





Dues setmanes després que professors i alumnes hagin tornat a les aules després de les vacances de Nadal, les dades recollides per Traçacovid són realment alarmants. Segons va poder consultar Catalunyapress aquest dimarts, els deu dies previs s'havien comptabilitzat 132.789 positius per Covid-19 a l'educació pública, una xifra molt elevada sobretot si es compara amb el total acumulat des de l'inici de la pandèmia: 318.031.





Entre els afectats, molts són professors. Són 13.868 els que s'han contagiat de Covid-19 en els darrers deu dies, comptant des de dimarts; 42.395 des del març del 2020. I són precisament els mestres els que han denunciat davant UGT la situació que viuen diàriament: protocols canviants, falta de previsió i mesures insuficients per frenar la propagació del virus.





Situació del Covid-19 a l'educació pública a 25 de gener de 2022 / @ Gràfic de traçacovid





Lorena Martínez, responsable de la UGT d'Educació Pública de Catalunya, ha expressat davant de Catalunyapress el malestar del professorat davant la situació que s'està vivint als col·legis i instituts. "En una reunió amb Salut, una companya va exposar el dèficit de mascaretes FFP2, la manca de distància de seguretat a les aules i la manca de la resta de mesures de seguretat, ja que no s'estan complint a l'educació pública. L'Administració ens va dir que eren percepcions de la UGT, que es tractava de casos puntuals, i per això vam decidir fer una enquesta a tot Catalunya per saber com s'estan sentint els professors. Els resultats mostren que allò que vam exposar a la reunió no és una percepció sinó una realitat que estan vivint els mestres a la majoria de centres", assenyala.





LA MAJORIA DE PROFESSORS DECLAREN FALTA DE MASCARETES, DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ





Lorena Martínez explica a aquest mitjà que van enviar "l'enquesta a tots els centres de Catalunya" i els van donar "un marge d'una setmana per respondre". En total, van obtenir més de 4.000 respostes de professors i directors de centres educatius públics dels diferents serveis territorials i van concloure que malgrat que el Departament d'Educació assegura que "les escoles són segures", ni les dades ni els professors no diuen el mateix.





El 78,4% de les persones que responguessin a l'enquesta van declarar que no reben mascaretes noves passat el temps d'ús i el 52,6% dels professors van reconèixer tenir dificultats per accedir a aquest material de protecció. Sobre això, la responsable de la UGT d'Educació Pública de Catalunya indica que “hi ha gent que ni tan sols sap que té dret a rebre mascaretes”.





A més, el 71% de les persones enquestades senten que està poc o gens informada sobre la gestió de la pandèmia per part del departament . De fet, el 73,3% va declarar que la comunicació amb Educació des del començament de la pandèmia és insuficient.





D'altra banda, de l'enquesta realitzada també es desprèn que el 75,7% dels directors que van respondre creuen que les instruccions per part del departament d'Educació no són prou clares pel que fa a l'ús i la dotació de materials de protecció de les persones treballadores.





Quant a la manca d'informació, un 10% professors va contestar que no se li havien comunicat els canvis als protocols Covid-19 i que o bé els desconeixien o bé havien hagut d'informar-se pel seu compte. "Alguns se n'han assabentat pels sindicats", lamenta Lorena Martínez.





Respostes de les persones que sí que havien estat informades /@UGT Educació





A més, a l'informe d'UGT es pot veure que entre aquells que sí que havien estat informats dels canvis en els protocols, n'hi ha molt pocs que hagin rebut les noves directrius per part del Departament d'Educació.





LORENA MARTÍNEZ: "NO ENTENEM QUE BAIXIN LES MESURES DE SEGURETAT QUAN HI HA UNA VARIANT MOLT MÉS CONTAGIOSA "





Però a més de manca d'informació, com indicàvem a l'inici d'aquest article, des d'UGT Educació denuncien també manca de seguretat a les escoles. "Abans d'acabar el primer trimestre hi havia alguns casos positius a Covid-19 entre els alumnes, però el que hi ha ara és una barbaritat. A infantil, que no porten mascaretes, estan caient com mosques . A més, les dades recollides per Traçacovid no són del tot reals, perquè amb els canvis de protocols i el tema de la pauta completa de vacunació alguns no es comptabilitzen”, apunta Lorena Martínez.





A més, la responsable d'UGT Educació a Catalunya ha estat comprensiva i ha assegurat que “entén que és una situació difícil de gestionar”. Però el que per a ella no té cap lògica és que “baixin les mesures de seguretat quan hi ha una variant, òmicron, molt més contagiosa. No entenem que les restriccions siguin molt més toves ara quan hi ha una variant que sembla que es contagiï amb tan sols mirar els ulls", reitera Martínez.





D'aquesta manera, encara que aposten “per la presencialitat, perquè és molt important la salut mental de l'alumna”, creuen que no s'ha de dur a terme amb “aquesta manca de seguretat i de qualitat educativa”.





Per tot això, el proper 4 de febrer faran una concentració a Via Augusta per fer arribar l'informe amb els resultats de l'enquesta al departament d'Educació. També aprofitaran per exigir el que ells creuen que podrien ser bones solucions: una baixada de ràtios, ja que explica Lorena Martínez que hi ha aules amb 35 nens i l'òptim serien 10 alumnes en educació infantil i 15 a la resta de nivells; increment del personal docent; més mascaretes FFP2, cribratges massius a alumnes i treballadors o personal sanitari a tots els centres educatius, entre altres coses.