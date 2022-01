Infectar-se abans o després de la vacuna crea una "superimmunitat"

Vacuna Covid-19 @ep





Una nova investigació de laboratori de la Universitat de Ciències i Salut d' Oregon , als Estats Units , ha revelat més d' un camí cap a la ' superimmunitat ' davant del COVID - 19 en descobrir que dues formes d' immunitat -- les infeccions després de la vacunació o la infecció natural seguida de vacunació-- proporcionen nivells aproximadament iguals de protecció immunitària reforçada, segons publiquen els seus autors en línia a la revista 'Science Immunology'. I interpreten que cada nou avenç de la infecció apropa potencialment la pandèmia al final.





"No hi ha cap diferència entre infectar-se i després vacunar-se, o vacunar-se i després contraure una infecció --afirma el coautor de l'estudi, el doctor Fikadu Tafesse, professor adjunt de microbiologia molecular i immunologia a la Facultat de Medicina de l'OHSU--. A qualsevol dels dos casos, s'obtindrà una resposta immunitària molt, molt robusta, sorprenentment alta”.





La investigació segueix a un estudi de l'OHSU publicat al desembre que va descriure nivells extremadament alts de resposta immunitària després d'infeccions de gran abast, l'anomenada "superimmunitat" . Aquest estudi va ser el primer a utilitzar múltiples variants vives del SARS-CoV-2 per mesurar la neutralització creuada del sèrum sanguini dels casos d'avenç.





El nou estudi va descobrir que no importa si algú contreu una infecció intermitent o es vacuna després d'una infecció natural. En tots dos casos, la resposta immunitària mesurada en el sèrum sanguini va revelar que els anticossos eren igualment més abundants i més eficaços -almenys un 1.000% més eficaços- que la immunitat generada únicament per la vacunació.





L'estudi es va fer abans de l'aparició de la variant òmicron, però els investigadors esperen que les respostes immunitàries híbrides siguin similars amb la nova variant altament transmissible.





"La probabilitat de contraure infeccions és alta perquè hi ha molts virus al nostre voltant en aquest moment --assegura Tafesse--. Però ens posicionem millor si ens vacunem. I si el virus arriba, tindrem un cas més lleu i acabarem amb aquesta superimmunitat" .





Els investigadors van reclutar un total de 104 persones, tots empleats de l'OHSU que es van vacunar amb la vacuna de Pfizer, i després els van dividir en tres grups: 42 que es van vacunar sense cap infecció, 31 que es van vacunar després d'una infecció i 31 que van tenir infeccions d'avenç després de la vacunació.





Tenint en compte l'edat, el sexe i el temps transcorregut des de la vacunació i la infecció, els investigadors van prendre mostres de sang de cada participant i les van exposar a tres variants del virus viu del SRAS-CoV-2 en un laboratori de nivell de bioseguretat 3 del campus Marquam Hill de l'OHSU.





Van descobrir que els dos grups amb "immunitat híbrida" generaven nivells d'immunitat més grans en comparació amb el grup vacunat sense infecció.





Atès que la variant òmicron circula ara per tot el món, les noves troballes suggereixen que cada nou avenç de la infecció apropa potencialment la pandèmia al final.





"En aquest punt, espero que moltes persones vacunades acabin amb infeccions avançades i, per tant, amb una forma d'immunitat híbrida", apunta el coautor principal, el doctor Bill Messer, professor adjunt de microbiologia molecular i immunologia i medicina (malalties infeccioses) a la Facultat de Medicina de l'OHSU. Amb el temps, el virus toparà amb una reserva d'immunitat humana cada vegada més gran.





Els científics de l'OHSU afirmen que no han provat rondes múltiples d'infecció natural, encara que és probable que moltes persones es trobin en aquesta categoria, atès que milions de persones als Estats Units i a tot el món segueixen sense vacunar-se. Amb la propagació de la variant òmicron, altament contagiosa, és probable que moltes persones no vacunades que ja estaven infectades tornin a enfrontar-se al virus.





Per a aquest grup, les investigacions anteriors revelen un nivell de resposta immunitària molt més variable que el de la vacunació, afegeix Messer.





" Puc garantir que aquesta immunitat serà variable, i que algunes persones obtindran una immunitat equivalent a la de la vacunació, però la majoria no --assegura--. I no hi ha forma, sense proves de laboratori, de saber qui obté quina immunitat. La vacunació fa molt més probable que es garanteixi una bona resposta immunitària”.





El coautor principal, el doctor Marcel Curlin, professor associat de medicina a la Facultat de Medicina de l'OHSU i director de Salut Ocupacional de l'OHSU, coincideix que "la immunitat de la infecció natural per si sola és variable. Algunes persones produeixen una resposta forta i d'altres no. Però la vacunació combinada amb la immunitat a la infecció gairebé sempre proporciona respostes molt fortes”.





"Aquests resultats, juntament amb la nostra feina anterior, apunten que el SARS-CoV-2 es pot convertir en una infecció endèmica majorment lleu, com una infecció estacional de les vies respiratòries, en lloc d'una pandèmia mundial", prossegueix.