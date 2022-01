Espanya va acumular 10 condemnes del TEDH el 2021 per vulneració de drets

Assemblea del Consell d'Europa @ep





Espanya va acumular el 2021 unes 10 condemnes del Tribunal Europeu de Dret Humans (TEDH) per vulneració de drets, més que França (7) i menys que Itàlia (33). Concretament, van ser cinc casos sobre el dret a un judici just, dos sobre llibertat d'expressió, dos per falta de recerca efectiva i un de discriminació; així se situa al lloc número 18 dels 47 Estats membres del Consell d'Europa.





Les dades consta en l'informe anual de la cort amb seu a Estrasburg, recollit per Europa Press, en el qual cal a més que es van emetre dues sentències relatives a Espanya en les quals no es va apreciar cap infracció.





La llista de països amb sentències el 2021 d'almenys una violació la lidera Rússia amb 219 i Ucraïna amb 194. França va rebre set condemnes i Portugal tres. Els països que menys condemnes han acumulat en aquest apartat han estat Islàndia i Suècia amb una resolució cadascuna. A Andorra i San Marino no li consten casos el 2021.





Segons recull el text fet públic aquest dimarts, des que Espanya es va adherir al sistema de la Convenció, el tribunal ha dictat 193 sentències relatives a casos al país. Unes 134 han determinat que hi ha hagut almenys una violació de drets; 52 d'elles no han acreditat cap violació; tres han estat de conformitat o eliminació i altres 4 no calen.





El TEDH aporta la llista d'articles de la Convenció que ha estat violats per Espanya . Destaca el dret a un judici just amb 63 sentències condemnatòries entre el 1979 i el 2021. Hi figuren també 18 casos sobre el dret al respecte a la vida privada i familiar; 16 sobre la durada del procediment; 14 sobre la manca de recerca efectiva; i 10 sobre la llibertat d'expressió.





Així mateix, consten cinc sentències sobre el dret a la prohibició de discriminació, cinc pel dret a la llibertat i la seguretat, dues pel dret a un recurs efectiu, dues per protecció de la propietat, un per un cas de llibertat de reunió i associació i un per tracte degradant.





SETÈ A LA LLISTA AMB MENYS CASOS PER HABITANT





En el marc de l'informe, el TEDH també ha donat raó del nombre de sol·licituds relatives a Espanya que s'han assignat a la Cort durant el 2021. Segons ha precisat, se'n van presentar un total de 614. A més, ha indicat que el 31 de desembre de 2021 hi havia 136 casos pendents relacionats amb Espanya.





En el text, el tribunal ha facilitat dades en relació amb la mida de la població. En aquest sentit, ha indicat que dels 47 estats membres del Consell d'Europa els que menys casos van portar a la Cort el 2021 va ser el Regne Unit, amb 0,03 sol·licituds per 10.000 habitants. El segueixen Alemanya, Irlanda, França, Dinamarca i Bèlgica.





Espanya ocupa la setena posició a la llista amb 0,13 casos per cada 10.000 habitants, segons les xifres facilitades per l'òrgan de garanties.