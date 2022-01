Les claus de la variant Òmicron: contagi, símptomes i durada del confinament

La variant òmicron ja és la majoritària a Espanya i és tal l'explosió de casos i la seva contagiositat que tots tenim moltes paperetes d'adquirir la infecció abans o després. Aquest article serveix de guia per conèixer una mica millor com són els símptomes i el procés de la infecció amb la variant òmicron.





Òmicron @ep





El cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Ramón y Cajal, el doctor Rafael Cantón, membre de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC) recorda que la infecció té un patró força similar en tots els infectats, si bé afirma que això no treu perquè hi hagi persones on les manifestacions siguin més singulars, o simplement siguin asimptomàtics i no hi hagi manifestacions, com s'està notificant amb les proves de diagnòstic que s'estan fent.





Aquest expert destaca que, encara que la variant òmicron ja sigui hegemònica avui dia al nostre país i recorda, per exemple, encara és possible infectar-se amb altres ceps. "Sí que és cert que poden quedar infectats amb la delta, sobretot ingressats de llarga durada, però ara contagiats amb la delta n'hi ha molt pocs, és gairebé tot òmicron", precisa.





DES DE QUAN ES CONTAGIA





D'altra banda, el cap del servei de Microbiologia de l'Hospital Ramon i Cajal de Madrid apunta que, pels estudis preliminars realitzats fins ara, no es pot descartar que algú asimptomàtic, i que després debuti amb símptomes, en aquestes 24 hores anteriors no pugui ser infectiu.





"Això no es pot descartar i, per descomptat, si tenim persones asimptomàtiques, aquestes podrien també transmetre el virus, tampoc no es pot descartar. Això sí, probablement amb una menor infectivitat perquè la seva càrrega viral és menor pel fet de ser asimptomàtics, com regla general", afegeix.





QUINS SOLEN SER ELS SEUS PRINCIPALS SÍMPTOMES





Quant als símptomes de la COVID-19 amb òmicron, Cantó fa referència a símptomes de vies respiratòries altes, a una sensació d'afectació faríngia, com un refredat, que pot acompanyar-se de febre, de tos, de dolors musculars, de malestar general, de calfreds, debilitat general, diarrea o vòmits entre altres.





Sí que precisa el membre de la SEIMC que amb aquesta variant hi ha mucositat, una sensació més de refredat, que a onades anteriors, i un menor percentatge de símptomes de falta de gust i d'olfacte.





Segons el Sistema Nacional de Salut del Regne Unit, la variant pot donar els símptomes següents:





- Febre o calfreds

- Tos

- Manca d'aire o dificultat per respirar

- Fatiga

- Dolors musculars o corporals

- Mal de cap

- Pèrdua del gust o de l'olfacte

- Dolor de gola

- Congestió o secreció nasal

- Nàusees o vòmits

- Diarrea





CONFINAMENT MENTRE HI HAGI SÍMPTOMES





Amb òmicron la durada de la infecció diu que pot ser variable, mentre que amb la immunització de la vacuna recorda que són 24-48 hores. “El que sí que és clar és que és els símptomes duren menys temps (que en etapes anteriors a la pandèmia)”, subratlla.





Així, quan una persona té símptomes, s'hagi fet diagnòstic o no, s'ha d'aïllar, segons insisteix. Sosté que al començament de la pandèmia es va establir en 14 dies l'aïllament; després a 10 perquè es va veure que la possibilitat de ser infecciós a partir d'aquell dia queia de forma molt important, encara que ressalta que tot i així poden quedar pacients que poden ser infectius en aquesta forquilla de dies.





Ara s'ha vist, segons prossegueix, que com que els símptomes són menors, els pacients es recuperen millor, i la càrrega viral decau a partir del 5-6-7 dia, cal estar a casa una setmana des de l'inici dels símptomes. "Alguns països han decidit portar-lo al límit dels 5 dies els aïllaments, en una avaluació de risc-benefici, de manera que els treballadors es poden incorporar abans a la vida laboral. Però Espanya ha pres una decisió intermèdia i ha baixat aquest aïllament a 7 dies", afegeix el doctor Rafael Cantón.





Això sí, remarca que si malgrat haver passat 7 dies els símptomes segueixen sent notoris la persona s'ha de tornar a posar en contacte amb el seu metge per valorar la situació perquè previsiblement, segons la seva opinió, el més idoni sigui seguir a casa sota aïllament.