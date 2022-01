CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Estatueta dels 'Premis Gaudí' /@academiacinecat





Avui ens posem una mica més "glamurosos" perquè aquest dimarts ve acompanyat de cinema, catifa vermella i flaixos. I per quin motiu? Doncs perquè aquest matí s'han donat a conèixer les nominacions dels premis de l'Acadèmia del Cinema Català, coneguts com els 'Premis Gaudí', per a aquest 2022. Així, s'han llegit les 22 categories que contenen guardó i s'ha fet públic els que poden optar a una estatueta. Tot i això, haurem d'esperar la gala que tindrà lloc el 6 de març al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per saber finalment els guanyadors.





De moment el que sabem és que els llargmetratges que tenen més números d'emportar-se un -o més- Gaudí són 'Las leyes de la frontera', de Daniel Monzón, que compta amb 13 nominacions; 'El ventre del mar', d'Agustí Villaronga, amb 12; i 'Libertad', de Clara Roquet, amb 11. Els segueixen 'Mediterráneo', de Marcel Barrena, que aspira a 10 guardons; i 'Sis dies corrents', dirigida per Neus Ballús, que opta a 9. 'Tres' en té 5 i 'Chavalas' 3.





