Condemnen un agent de la Policia Nacional a un any de presó per agredir un periodista a Barcelona

Policia Nacional @ep





Un inspector de la Policia Nacional ha acceptat aquest dimarts una condemna d?un any de presó per agredir, vestit de paisà, el fotoperiodista Jordi Borràs a Barcelona el 2018.





L'advocada de Borràs, Carla Vall, ha explicat en una piulada recollida per Europa Press que la condemna inclou l'obligació que el policia faci un curs de prevenció de violències i un altre de defensa dels drets humans.





Borràs també ha explicat en un tuit que el policia "ha acceptat que va ser una agressió per motius ideològics" i l'indemnitzarà amb 7.000 euros, i per a la sentència de conformitat el policia ha retirat l'acusació contra Borràs, a qui inicialment va denunciar per suposadament agredir-lo .





Fonts de la Policia han explicat que, com tota condemna penal, en portarà aparellada una altra d'administrativa al si del cos.





Els serveis jurídics del cos encara han d'avaluar la sentència per concretar quin tipus de sanció apliquen a l'inspector.