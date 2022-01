Quants diners cobraran els jubilats amb la pujada de les pensions i la paga "extra" de gener?

Arxiu /@EP





Després de tancar el desembre passat amb una inflació històrica del 6,7%, d'acord amb l'INE, el Govern central ha fet un gest per equilibrar la pujada de l'IPC amb els sous de les persones jubilades. Així, aquest dimarts ha aprovat l'increment del 2,5% de les pensions i la bonificació de l'anomenada "pagueta", el que seria una ajuda "extra" per compensar el desajustament que hi ha hagut en l'alça pronosticada de tarifes el 2021.





El Consell de Ministres ha tirat endavant un reial decret amb què revalora un 2,5% les pensions per al 2022 en termes generals i un 3% les mínimes i no contributives així com l'ingrés mínim vital (IMV).





D'altra banda, l'Executiu ha aprovat també l'abonament als pensionistes de la "pagueta", calculada en funció de l'1,6% de la quantia de cada pensió, xifra que deriva de la inflació prevista per al 2021 (un 0,9%) respecte a l'escalada real de preus (que ha estat del 2,5%).





Però en quants diners es tradueixen aquests percentatges? Escrivá ha explicat que, per a una pensió mitjana de 1.127 euros, aquesta paga compensatòria ascendirà a 250 euros, que sumats als 400 euros de la revaloració aplicada ja a la nòmina del gener, suposen uns 651 euros d'increment respecte al 2021.





Així, a l'1 de gener, la nòmina mensual de les prestacions contributives de la Seguretat Social va assolir 10.745,4 milions d'euros, un 6,5% més que el mateix mes del 2021, una vegada aplicada la revaloració per a aquest any.





COM ES CALCULA LA PAGA ADDICIONAL?





Per estimar la quantitat de la "pagueta", el primer que s'ha de fer és saber els diners que s'han cobrat a final d'un mes del 2021. Després es multiplica aquest número per les 14 pagues, per esbrinar quant s'han cobrat durant tot l'any.





Un cop es coneix la dada, cal multiplicar-la per 1,6 –la xifra derivada de la diferència entre la inflació prevista i la real– i el resultat, dividir-lo entre 100. D'aquesta manera descobrirem els diners que es rebran.





L'ÚLTIMA DE LA HISTÒRIA





El ministre ha confirmat la partida de 6.500 milions d'euros per afrontar tant la pujada de les pensions com la paga compensatòria abonada, que serà la darrera vegada que es pagui.





El nou mecanisme fixat en la reforma de pensions estableix que l'1 de gener de cada any s'incrementaran d'acord amb la inflació mitjana anual registrada el novembre - i no en relació amb l'IPC interanual del mateix mes-, mentre que es congelaran en cas que es registri un índex de preus de consum (IPC) negatiu.





Per Escrivá, amb la reforma de pensions posada en marxa, el país passa d'"un marc que posava l'èmfasi en les retallades a un altre que garanteix el poder adquisitiu", donant així "certesa absoluta als 11,5 milions de pensionistes que saben que les seves pensions es revaloraran amb la mitjana de la inflació al novembre".





LA SEGURETAT SOCIAL VA TANCAR 2021 AMB UN DÈFICIT DE L'1%





El ministre d'Inclusió també ha avançat que la Seguretat Social va tancar el 2021 amb un dèficit equivalent a l'1% del PIB, dues dècimes per sota del que s'havia estudiat, i preveu que es redueixi al 0,5% el 2022.





Escrivá ha atribuït aquest descens a la millora dels ingressos, principalment, a 132.000 milions d'euros en cotitzacions socials, fet que suposa un creixement del 10% respecte al 2020 i un 6% més en comparació del 2019.





Aquesta millora ha estat possible, ha dit, pel fort creixement de l'ocupació, amb més de 400.000 afiliats més que abans de la pandèmia, pel sosteniment de les rendes salarials durant la crisi sanitària i per les pujades del salari mínim interprofessional (SMI).