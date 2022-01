Un mètode nou permet conèixer la qualitat de la dieta dels menors a través de l'orina

Grup de nens i nenes /@EP





Un equip internacional amb participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha identificat en un estudi "firmes" metabòliques a l'orina que permeten avaluar la qualitat de la dieta de menors i predir la seva salut metabòlica.





La revista 'eLife' ha publicat un article sobre aquest perfil metabòlic urinari que "podria convertir-se en una eina addicional" als qüestionaris per examinar els patrons dietètics a la infància, ha informat el centre impulsat per la Fundació la Caixa en un comunicat aquest dimarts.





Els autors esperen que la troballa permeti fer servir mostres d'orina per obtenir més informació sobre les vies biològiques que caracteritzen els patrons dietètics saludables i no saludables, així com els canvis metabòlics relacionats amb la dieta i associats a malalties com la diabetis.





LA INVESTIGACIÓ





L'estudi s'emmarca en el projecte europeu Human Early-Life Exposome (HELIX), coordinat per ISGlobal, que inclou sis cohorts de naixements del Regne Unit, França, Lituània, Espanya, Noruega i Grècia.





La població de l'estudi va incloure 1.147 menors, dels quals es disposava d'informació sobre la seva ingesta dietètica, els nivells de pèptid C en plasma sanguini i biomarcadors metabolòmics a la seva orina a partir de mostres recollides durant un seguiment realitzat a una edat mitjana propera als vuit anys.





L'equip investigador va aplicar la tècnica espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (RMN) per perfilar els metabòlits urinaris d'aquesta població i el treball va revelar un "panell comú" de quatre metabòlits: hipurat, àcid N-metilnicotínic, urea i sacarosa.





Els casos en què se seguia una dieta mediterrània tenien nivells més alts d'hipurat, àcid N-metilnicotínic i urea, juntament amb nivells més baixos de sacarosa i sucre, mentre que aquells que consumien més aliments ultraprocessats tenien nivells més baixos d'hipurat, àcid N-metilnicotínic i urea, i nivells més alts de sucre.