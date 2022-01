Un incendi a una nau industrial a Roda de Ter obliga a evacuar set persones

Bombers /@EP





Set dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen aquest dimarts per apagar un incendi que s'ha declarat en una nau industrial del carrer Torrent de Roda de Ter (Osona). El foc s'ha comunicat a un quart de sis de la tarda i, segons han informat des de Bombers, es tracta de material d'obra que hi havia emmagatzemat al soterrani de la nau. Malgrat cap persona ha resultat ferida, per precaució s'ha evacuat les set persones que estaven treballant a l'edifici.