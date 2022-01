Alsina vol "rellançar" el Diplocat "amb una marca renovada"

Ple del Parlament /@EP





La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alsina, ha assegurat aquest dimarts que preveu durant aquest any reforçar les delegacions del Govern a l'exterior i també “rellançar” el Diplocat.







"Igual que les delegacions creixeran aquest 2022 i reforçarem les que tenim i les farem créixer, d'aquesta mateixa forma aviat rellançarem el Diplocat, amb una marca renovada, nous estatuts i noves metes", ha dit interpel·lada al ple del Parlament per Francesc de Dalmases (Junts).





Alsina ha sostingut que la seva Conselleria rep un "boicot extra que té un component centralista i anticatalanista" fruit del que ha descrit com una set de frenar l'acció exterior catalana.





Després que el diputat de Junts hagi defensat el Consell per la República (CxRep), liderat per l'expresident del Govern, Carles Puigdemont, Alsina ha sostingut que l'organització s'ha convertit a Europa “en un referent no només per a Catalunya, sinó a la defensa dels Drets Humans".





Ha dit que així ho ha constatat en viatges, reunions i contactes, mentre que el diputat ha defensat la importància de l'acció exterior en l'estratègia cap a la independència, juntament amb "desestabilitzar Espanya", amb l'Executiu del qual no existeix un procés de negociació, segons ell.





SITUACIÓ D'UCRAÏNA



Alberto Tarradas (Vox) també l'ha interpel·lat i ha apostat per eliminar la seva Conselleria, i Alsina ha acusat el seu grup parlamentari de traslladar-li preguntes, delegacions i associacions inexistents: “Si fos la seva professora, li diria que ens veiem al setembre; com a consellera, li dic que no em faci perdre més el temps amb aquestes preguntes”.





Alsina ha aprofitat la intervenció per defensar que Rússia retiri els seus soldats de la frontera amb Ucraïna, davant del que Tarradas li ha deixat anar: "Es creu vostè Churchill, i la república ni ha arribat ni arribarà. Deixi de venir a donar explicacions d'Ucraïna, no tenen cap mena d'influència sobre aquests àmbits".