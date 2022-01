El Parlament decideix recórrer la retirada de l'escó de Juvillà davant del Tribunal Suprem

El diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa, Pau Juvillà /@EP







El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts que la Cambra presenti un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem (TS), juntament amb mesures cautelars, en contra de la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'acta al diputat de la CUP i el secretari tercer de la Mesa, Pau Juvillà, per la seva inhabilitació per desobediència.







La Cambra catalana ha aprovat la presentació d'aquest recurs amb els vots favorables d'ERC, Junts, la CUP i els comuns, el 'no' de Vox i Cs, l'abstenció del PSC, mentre que el PP no ha votat perquè no hi era present a l'hemicicle.





Fonts de la CUP han explicat que Juvillà "no ha votat" sobre la presentació del recurs i les mesures cautelars.









VOTACIÓ





Aquest punt s'ha votat a l'inici de la sessió d'aquest dimarts, després que el plenari hagi acordat la modificació de l'ordre del dia per introduir-lo, encara que la votació s'ha endarrerit per un error al recompte i la delegació dels vots que hi ha per les restriccions per la pandèmia.





Concretament, a la primera votació s'han comptabilitzat 136 vots, fins a dues vegades, però només hi ha 135 diputats, per la qual cosa s'ha suspès el ple 15 minuts, fins que s'ha resolt: fonts parlamentàries han explicat que “s'estaven comptant dos vegades els vots de Vox per un error humà".





EL PLE DELIBERA





Aquesta petició de recurs i mesures cautelars sorgeix d'un acord de la Mesa del Parlament d'aquest dilluns, en què es demanava -amb l'abstenció del PSC- que el ple decidís sobre la presentació d'aquest recurs, ja que la resolució de la JEC "afecta també el Parlament, els diputats i la seva activitat", han dit altres fonts parlamentàries.





D'aquesta manera, l'objectiu de la presentació d'aquest recurs, juntament amb les cautelars, és que es deixi sense efecte la resolució de la JEC i perquè el TS es pronunciï sobre el fons de la resolució, "perquè tard o d'hora s'acreditarà que hi ha hagut una vulneració de drets”.





DEBAT



Abans de la votació, alguns partits han volgut intervenir, i el portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha afirmat que la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg) "deixa claríssim" que la sentència s'ha d'executar encara que no sigui ferm, i ha criticat que si el diputat afectat hagués estat d'un altre partit, la Mesa no hauria demanat aquest recurs, segons ell.





La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha celebrat la decisió de la Mesa de portar al ple la presentació d'aquest recurs perquè "cal defensar-se davant un nou exercici d'arbitrarietat i davant la persecució obsessiva de la justícia espanyola", i ha acusat la JEC de fer de tribunal sentenciador, en les paraules.





La cupera, Montserrat Vinyets, ha assegurat que amb aquest recurs s'està defensant la sobirania del Parlament, ja que considera que la JEC no té competència en aquest assumpte perquè és un ens administratiu: “Les incompatibilitats parlamentàries són pròpies de dret parlamentari i les han d'aplicar els òrgans parlamentaris”, ha sostingut.





La diputada, Mònica Sales, (Junts) ha agraït a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per "representar dignament" la Cambra, i ha lamentat que la justícia vulgui canviar el que democràticament va ser escollit per les urnes, en referència a l'escó de Juvillà.