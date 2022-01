Elsa Artadi, candidata a les primàries de Junts per optar a l'Alcaldia de Barcelona

L'actual líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona i vicepresidenta de la formació, Elsa Artadi /@EP







L'actual líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona i vicepresidenta de la formació, Elsa Artadi, ha anunciat aquest dimarts que presenta la seva candidatura a les primàries que serviran per decidir qui liderarà la llista de Junts a les eleccions municipals del 2023.





En un vídeo publicat al seu compte de Twitter i recollit per Catalunyapress, Artadi ha dit que presenta la seva candidatura per encapçalar "un equip guanyador" de Junts a Barcelona que s'erigeixi com a alternativa al Govern municipal de comuns i PSC i també a ERC.

"Et proposo deixar enrere la degradació i provocar el canvi. Et proposo recuperar l'orgull de ser de Barcelona", ha afegit Artadi, que ha enlletgit a l'Executiu actual el seu sectarisme i incompetència -segons ella- al capdavant de l'Ajuntament.





La direcció executiva de Junts va posar en marxa aquest dilluns el procés de primàries per escollir el candidat del partit per aspirar a l'Alcaldia de la capital catalana el 2023. El proper 27 de gener acabarà el període per presentar candidatures i el dia 28 es proclamaran els precandidats i s'obrirà el procés de recollida del 20% d'avals de persones filiades a la ciutat.





El dijous 3 de febrer s'acabarà el termini de recollida d'avals i es proclamaran els candidats; entre el 4 i l'11 de febrer es durà a terme la campanya electoral i, finalment, el cap de setmana del 12 i 13 de febrer se celebraran les primàries, que donaran a conèixer el guanyador i el candidat a l'Alcaldia de Barcelona per al 2023.