Jordà: "hem tramitat 579 expedients per incompliment en les dejeccions ramaderes"

La consellera d´Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà /@EP







La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, ha defensat aquest dimarts el paper "eficient" de la ramaderia intensiva a Catalunya, i ha apostat perquè aquesta fomenti la cohesió territorial.





En resposta a una interpel·lació dels comuns al ple del Parlament, la consellera ha assegurat que s'ha de controlar que s'instal·lin noves granges on hi hagi menys concentració d'aquest tipus d'infraestructures.





Ha assegurat que ella no ha dit que a Catalunya hi hagués un problema de contaminació: "Som extremadament conscients. Aquest departament es va posar a treballar i ha aconseguit alguna petita solució", però ha reconegut que hi ha una feina ingent al davant.





Jordà ha reclamat que no es criminalitzi el sector, que "està intentant evolucionar cap a un model sostenible", però ha defensat l'acció del Govern davant dels que no ho fan bé, i després ha explicat que entre el 2017 i el 2021 han incoat 579 expedients per incompliment en les dejeccions ramaderes.





La consellera ha defensat que les accions del departament aniran orientades a buscar l'equilibri entre "producció i competitivitat amb la preservació de recursos i del medi ambient".