L'oci nocturn es planteja una possible data d'obertura de cara al febrer

Local d'oci nocturn /@EP





El sector de l'oci nocturn ha sortit aquest dimarts a la tarda de la reunió amb el Govern amb una possible data de reobertura: l'11 de febrer. "L'única conclusió que tenim és la possible arrencada el dia 11 de febrer, però ens hem quedat molt neguitosos perquè no se'ns ha assegurat que sigui la data definitiva. Encara no és segur", ha afirmat el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas.





Les condicions d'obertura serien quasi de 'normalitat': amb l'horari habitual, aforament del 80 o 100% i amb pista de ball com abans. La Fecasarm ha sortit "molt decebuda" de la reunió amb la Generalitat. "No han concretat ni justificat res. Ens preocupa el missatge d'inseguretat", ha afirmat el president de Fecasarm, David López.





"Salut deixa amb un interrogant la continuïtat dels nostres negocis i dels nostres treballadors", ha continuat López, que també ha recordat a la Generalitat que amb l'eliminació del toc de queda i del límit de reunió de 10 persones "s'estan incentivant els botellots i les festes il·legals".





"Uns llocs on es produeixen molts més contagis que en l'oci nocturn controlat i legal. En són perfectament conscients", ha volgut remarcar el president de Fecasarm, que ha afirmat igualment que el sector té cada cop més problemes a l'hora de cercar personal. "Moltes persones ja no volen treballar a l'oci nocturn degut a la inestabilitat màxima", ha reconegut López.









Per la seva banda, el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, ha recriminat al Govern que no hagi reconegut "el fracàs" de les restriccions a Catalunya. "Malgrat ser la comunitat amb les restriccions més severes en contra de la restauració i l'oci nocturn, és la comunitat amb pitjors registres en contagis, hospitalitzacions i pacients a les UCI", ha etzibat Boadas, que ha finalitzat reclamant que s'aprovin uns ajuts al sector "a l'alçada de les restriccions".





"Només cobreixen un 0,5% de les pèrdues acumulades. Ajuts de 100 milions per a pèrdues de més de 35.000 milions. Totalment insuficient i ridícul", ha conclòs el secretari general de la Fecasarm.