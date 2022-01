Colau sobre la seva citació judicial: "només hauria de dimitir si hi ha una acusació d'ànim de lucre personal"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau /@EP







L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha ajornat fins al mes de maig d'aquest 2022 la decisió sobre si es presentarà a la reelecció o no a les eleccions municipals del 2023: "Un any abans s'haurà de plantejar a nivell d'organització o, com mínim, començar-ho a parlar”, ha expressat.







Ho ha dit en la seva intervenció aquest dimarts a la trobada anual amb la premsa 'L'alcaldessa respon', organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, en què ha assegurat que actualment prioritza la seva feina com a alcaldessa perquè “hi ha molta feina per fer” i perquè no vol estar fent campanya electoral o pensant si serà o no candidata, segons ella.





Sobre les paraules de la líder de Junts a Barcelona, Elsa Artadi, que vaticinava que les municipals del 2023 seran un plebiscit entre Colau sí o no, l'alcaldessa ha assegurat que és un error plantejar-ho així: “No es tracta de persones, sinó de projecte de ciutat. Nosaltres tenim un projecte, m'agradaria que Artadi ens expliqués el seu", ha afegit.





CODI ÈTIC



Preguntada per la citació per declarar davant del jutge com a investigada per presumpta malversació i tràfic d'influències, Colau ha recordat que, segons el Codi Ètic de BComú, només hauria de deixar el càrrec si hi ha una acusació d'"ànim de lucre personal".





"Els mateixos denunciants no m'acusen d'enriquiment, però sí que usen la justícia per bloquejar el treball de l'administració", ha dit Colau en relació amb la querella interposada per l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica per unes suposades subvencions a entitats socials.





JOCS OLÍMPICS D'HIVERN





Pel que fa als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, l'alcaldessa ha demanat acordar "amb discreció" la candidatura abans de decidir la implicació de la capital catalana. Així, Colau ha demanat a les institucions implicades que acordin si és possible aquesta candidatura: “I aleshores parlarem de quina és la possible implicació de Barcelona. Anem pas a pas”.





En aquest sentit, ha demanat a la Generalitat, a l'Estat i al Govern d'Aragó que "parlin discretament, que ho posin tot sobre la taula, que arribin a un acord i que quan hi hagi acord ho presentin", moment en què, insistit, veuran si Barcelona hi té un paper o no.





Colau considera que hi ha moltes casuístiques i implicacions diferents i que prefereix “no introduir soroll i ser prudent” sobre la candidatura dels jocs, que assegura que li continua generant dubtes, tant personals com institucionals.





Pel que fa a aquest tema, ha afirmat que té "un gran dubte" en termes de sostenibilitat i en plena emergència climàtica i que el seu dubte institucional recau en els plantejaments contradictoris que, segons ella, s'han exposat, i en què desconeix el projecte, qui ho està liderant i el paper que se li dona a Barcelona.





"Entenc que la Generalitat plantegi una consulta al Pirineu i esperarem també a veure què diuen els veïns del territori, però la qüestió és: se li demana un paper a Barcelona o no? Perquè he sentit coses diferents", ha assenyalat.