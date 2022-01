El Govern busca suport d'Europa per ajudar els acomiadats de Nissan Barcelona

Treballadors de Nissan Barcelona en una manifestació /@EP





La planta de Nissan Barcelona va tancar de forma definitiva a finals de desembre de 2021 i això va provocar que milers de persones es quedessin sense feina. I és que no només aquelles que treballaven en aquesta fàbrica van perdre els seus treballs, sinó que també ho van fer d'altres que treballaven a empreses proveïdores. Per això el Govern central vol ajudar-les i per això ha demanat ajuda a la Unió Europea.





En concret, el govern d'Espanya ha sol·licitat rebre ajuts del Fons d'Adaptació a la Globalització (GEAG) , encara que perquè això sigui així cal el suport dels Vint-i-set de l'Eurocambra. Però així es rebrien 2,8 milions d'euros que es destinarien a recol·locar les persones acomiadades pel tancament de Nissan a Barcelona.





"La UE demostra la seva solidaritat amb els treballadors que s'han vist afectats per reestructuracions imprevistes", ha assenyalat el comissari d'ocupació i drets socials, Nicolas Schmit, en un comunicat per fer pública la proposta.





Com dèiem, en cas d'acceptar-se la sol·licitud, el Govern rebrien 2,8 milions dels fons europeus, encara que el programa que han dissenyat per ajudar aquests aturats consta de 3,3 milions d'euros. El 85% es rebria de Brussel·les i el 15% restant el finançaria el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) .





Amb aquestes subvencions pretenen acompanyar aquestes persones en la recerca de feina. Així, les ajudaran a fer bons currículums i les prepararan per enfrontar-se de manera correcta a les entrevistes de treball. Però a més, volen formar-les i augmentar-ne les capacitats i les possibilitats de ser contractades per altres empresaris. D'aquesta manera, us oferiran orientació i assessorament, però també formació.





A més, també les ajudaran en el cas que vulguin emprendre el seu propi negoci. Tant és així que, si opten per aquesta opció, els podran donar fins a 5.000 euros per destinar-los a costos d'establiment. A més, els oferirien tutories perquè el procés sigui més senzill.





Tot i això, la majoria dels treballadors el que esperen és ser recol·locats en algun dels projectes que han sorgit per donar continuïtat a les plantes que Nissan ha deixat. Concretament, és la proposta del hub de descarbonització la que ha rebut l'aval de la comissió de reindustrialització de Nissan.