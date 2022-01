Neguen un trasplantament de cor a un home per rebutjar la vacuna contra el Covid-19

Una sanitària prepara una vacuna contra el Covid-19 /@EP





Un pare de dos fills que té una greu malaltia ha estat eliminat de la llista de trasplantaments perquè s'ha negat a rebre la vacuna contra el Covid-19. La seva família segura que estava "el primer de la llista", diu CBS, però va perdre la plaça quan es va negar rotundament a canviar de postura.





L'home necessita el trasplantament per sobreviure, ja que la malaltia que pateix fa que els pulmons i el cor s'omplin de sang i altres fluids. Però des del Boston Brigham i Women's Hospital, de l'Escola de Medicina de Harvard, als Estats Units, apunta que estar vacunat contra el Covid-19 és un requisit imprescindible per ser trasplantat.









"Donada l'escassetat d'òrgans disponibles, fem tot el possible per garantir que un pacient que rep un òrgan trasplantat tingui la major probabilitat de supervivència . Igual que molts altres programes de trasplantament als Estats Units, la vacuna COVID-19 és una de diverses vacunes i comportaments d'estil de vida requerits per als candidats a trasplantament al sistema Mass General Brigham per crear la millor oportunitat per a una operació reeixida i també per a la supervivència després", han argumentat.





Des de l'hopital van afegir que moltes persones que es troben a aquesta llista hauran d'esperar fins a cinc anys per ser trasplantades. Per això, volen garantir que qui rep els òrgans té altes possibilitats de sobreviure i, tal com s'ha dit des que va començar la pandèmia, ser trasplantat és un factor de risc per patir complicacions per Covid-19. Per tant, abans de rebre un òrgan, tots els pacients s'han de vacunar.