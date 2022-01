Mor per Covid-19 als 51 anys el medallista olímpic Szilvester Csollany

El medallista olímpic Szilveszter Csollány en una foto del seu instagram /@ csollanyszilveszter





Szilveszter Csollány, doble medallista olímpic, ha mort als 51 anys a causa del Covid-19 . El gimnasta era antivacunes, però estava vacunat. Només així podia seguir amb normalitat la seva activitat professional.





Csollány no va deixar la gimnàstica d'alt nivell després de retirar-se, sinó que es va convertir en entrenador. Durant el dia a dia treballava amb nens i per poder exercir la seva tasca, es va haver de vacunar: era l'única manera de fer-ho a Àustria. Si no s'hagués vacunat, hauria estat acomiadat.





Tot i això, mitjans locals apunten que la vacuna no va arribar a temps, ja que va contraure el virus abans de desenvolupar la immunitat. El 3 de desembre passat va ser ingressat en un hospital amb pneumònia i més tard van haver de traslladar-lo a Budapest per poder-lo intubar.





Malauradament, l'atleta perdia la vida en empitjorar-ne l'estat de salut. Però sempre se'l recordarà per haver estat un dels millors gimnastes d'Hongria i del món. A més de diverses medalles olímpiques, tenia en poder seu la Creu d'Or al Mèrit de la República d'Hongria i la Creu Oficial a l'Ordre del Mèrit.