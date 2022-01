Detingut un home per intentar matar un ancià precintant-li el cap amb cel·lofana

Detingut un home per intenció d'homicidi /@Guardia Civil





Efectius de la Guàrdia Civil han detingut un home que va intentar matar un ancià de 88 anys després de robar-lo al seu habitatge del municipi valencià de Canal s. L'arrestat el va lligar i el va precintar amb cinta de cel·lofana des del front fins a la barbeta perquè no pogués respirar .





Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, aquesta actuació s'emmarca dins de l'operació 'Daser', que va començar l'any passat, quan la Policia Local de Canals va informar la Guàrdia Civil que havia estat requerida per uns veïns perquè hi havia un home d'edat avançada que es trobava a la via pública, lligat de mans i emmordassat.





La víctima, de 88 anys, tenia el cap totalment precintat amb cinta de cel·lofana , des del front fins a la barbeta. Li havien introduït un mocador a la boca i no podia respirar . Els signes d'ofegament eren més que evidents.





Entre diversos agents de la Guàrdia Civil de Canals i de la Policia Local del mateix municipi van alliberar la víctima. Va ser atès pels serveis mèdics i, posteriorment, traslladat a un hospital. Els facultatius mèdics van poder confirmar que aquest home havia patit un infart de miocardi com a conseqüència de la situació que havia viscut.





Al llarg d'aquesta investigació, els agents van descobrir que l'arrestat va accedir a la vivenda de la víctima, que vivia sola, ubicada a Canals, i la va esperar, pacientment, fins que va arribar a casa seva.





Després, la va reduir, la va lligar, li va robar la targeta de crèdit i el va obligar a facilitar-li el número d'identificació personal. A continuació, va emmordassar la víctima i va fugir de la casa. La persona gran, al límit de les seves forces, va aconseguir sortir del seu domicili i els veïns van trucar a la Policia Local de la localitat.





Finalment, el 10 de gener, agents de la Guàrdia Civil de Canals van detenir l'home, de 39 anys i de nacionalitat espanyola, per un delicte de temptativa d'homicidi, detenció il·legal, robatori amb violència i intimidació i aplanament de morada al municipi de Canals.





Les diligències han estat lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Xàtiva i s'ha decretat l'ingrés a la presó del detingut.