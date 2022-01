La Guàrdia Civil intervé prop de 2.000 pernils i espatlles que no tenien control sanitari

Guàrdia Civil @ep





Agents de la Guàrdia Civil , pertanyents al Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de Càceres , en el marc de l'operació "Sekai", han desarticulat una organització criminal dedicada a una suposada activitat fraudulenta relacionada amb el sector carni a la província. Han estat detingudes quatre persones i investigades cinc més i s'ha procedit a la confiscació de 1.790 pernils i espatlles, 760 quilos de diferents embotits, així com de 4.500 quilograms de carn congelada procedent de l'especejament del porc ibèric.





Les investigacions es van iniciar a finals del mes de novembre del 2020, després de detectar-se una activitat inusual als voltants d'una indústria càrnia inactiva situada a un polígon industrial de la localitat de Malpartida de Plasencia (Càceres).





Continuant amb les investigacions, els agents van poder esbrinar que s'estaven realitzant operacions relacionades amb el sector carni , des de les instal·lacions d'aquesta antiga empresa, per part d'una altra que no es trobava inscrita al Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (Rgseaa) , i la finalitat del qual és la protecció de la salut pública i dels interessos dels consumidors, facilitant el control oficial de les empreses i establiments sotmesos a inscripció.





En aquestes instal·lacions s'estaven duent a terme operacions d'adquisició, emmagatzematge, distribució i comercialització de productes alimentaris d'origen animal, eludint els controls veterinaris preceptius per part de l'Autoritat Sanitària competent, a fi d'introduir-los, irregularment, a la cadena alimentària.





Inspecció a les instal·lacions industrials





Per aquest motiu, els agents del Seprona, en col·laboració amb els serveis veterinaris pertanyents a la Gerència de l'Àrea de Salut de Plasència (Càceres), van realitzar una inspecció a les instal·lacions industrials, localitzant al seu interior diferents productes alimentaris carnis amb la data de consum modificada o depassada, productes amb marques d'identificació sense número de Rgseaa o números de productors o envasadors inexistents, productes amb incompliments quant a dates de congelació o de consum preferent, irregularitats evidents en matèria de traçabilitat o marcatge i identificació de peces, segons el que estableix la norma de qualitat reguladora de la carn, el pernil, la paleta i la canya de llom ibèric (RD 4/2014).





Per aquests fets la Guàrdia Civil va procedir a la immobilització cautelar de 1.790 peces de pernil i espatlles, tant acollits a norma de qualitat abans esmentada, com no, 760 quilos de diferents embotits, entre els quals es troben xoriços, lloms, patateres i botifarres ibèriques, i un total de 4.500 quilograms de carn congelada procedent, majoritàriament, de l'especejament del porc ibèric.





En aquest procés es prescindia dels controls de caràcter sanitari (registres, correcte etiquetatge i emmagatzematge, incompliment o manipulació quant a dates de congelació o dates de consum preferent i incompliments en matèria de traçabilitat), constituint això una activitat alimentària il·lícita.





Continuant amb les investigacions, es va analitzar la traçabilitat i possible procedència del gènere intervingut, constatant-se l'entrada de productes alimentaris, procedents d'aquestes instal·lacions, a la cadena alimentària, així com la posada a disposició de consumidors finals a establiments comercials ubicats a les províncies de Càceres, Badajoz, Salamanca i Toledo.





Detencions i investigacions





S'ha procedit a la detenció i investigació de 9 persones, amb el desglossament següent: 3 detinguts i 3 investigats a la província de Càceres, 1 detingut i 1 investigat residents a la província de Salamanca i 1 investigat resident a la província de Biscaia, com suposats autors o col·laboradors, en la comissió d'un delicte contra la salut pública al seu vessant alimentari, a més de delictes contra el mercat i els consumidors, falsedat documental i pertinença a organització criminal.





Els agents han pogut constatar que aquesta empresa tenia implicacions i vinculacions directes amb empreses assentades a les províncies de Salamanca, Toledo, Badajoz, Biscaia i Madrid.

Totes les actuacions policials han estat remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Plasència (Càceres).