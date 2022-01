Desapareixen 39 persones en un naufragi davant de la costa de Florida

Florida @ep





La Guàrdia Costanera dels Estats Units ha informat aquest dimarts de la desaparició de 39 persones després d'un naufragi d'una embarcació que va sortir de les illes Bimini a les Bahames i que, a causa de les males condicions meteorològiques, va bolcar davant de la costa de Florida.





A l'embarcació, que suposadament va sortir de les illes Bimini, a les Bahames, quan la situació meteorològica no era favorable, cap tripulant tenia armilla salvavides, segons ha explicat un supervivent del naufragi a la Guàrdia Costera.





Els investigadors han explicat que el naufragi es va produir dissabte a la nit, aproximadament a 42 milles (72 quilòmetres) a l'est de Fort Pierce, i creuen que l'embarcació estava sent utilitzada per al tràfic de persones, segons ha publicat la Guàrdia Costera a un comunicat al vostre compte de Twitter.





Diversos vaixells i avions de rescat continuen rastrejant la zona entre Bimini i Fort Pierce. Les autoritats no han divulgat fins ara la nacionalitat de les 39 persones que romanen desaparegudes.