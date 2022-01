Biden amenaça amb imposar sancions "personalment" contra Putin si envaeix Ucraïna

Joe Biden @ep





El president dels Estats Units, Joe Biden, ha amenaçat amb imposar sancions "personalment" contra el seu homòleg rus, Vladímir Putin, en cas que envaeixi Ucraïna i ha assenyalat que pròximament es podria produir un moviment de tropes nord-americanes a l'est d'Europa.





"Si avança amb totes les forces serà la invasió més important des de la Segona Guerra Mundial i podria canviar el món", ha dit el mandatari, segons informacions de la cadena de televisió ABC.





Preguntat per la decisió que el portaria a desplegar les tropes, Biden ha asseverat que tot dependrà "del que Putin faci o no faci", si bé ha insistit que els Estats Units no seran els qui ordenin un moviment de tropes dins d'Ucraïna.





"Potser hi movem tropes a curt termini", ha manifestat abans d'assenyalar que això no seria "una provocació". "No tenim la intenció de moure forces de l'OTAN o nord-americanes a Ucraïna, però hi haurà greus conseqüències econòmiques si Putin actua en aquest sentit", ha aclarit.





EL KREMLIN CONDEMNA LES SEVES PARAULES





Les autoritats russes han rebutjat aquests comentaris i han matisat que la possible imposició de sancions contra Putin no tan sols "no tindria cap efecte" sinó que seria "contraproduent" a l'hora de rebaixar la tensió entre les parts.





El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha assenyalat així que aquestes mesures serien "políticament destructives". "No és dolorós, és políticament destructiu", ha dit sobre les paraules de Biden, segons informacions de l'agència de notícies Sputnik.





Així, ha assegurat que les sancions no afectaran els alts càrrecs russos perquè, segons la llei del país, tenen prohibit tenir actius a l'estranger, i ha aclarit que Putin té els seus diners al banc rus Rossiya Bank, que ja pateix sancions imposades per la comunitat internacional.