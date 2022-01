Descobert un bacteri que podria servir per tractar la diabetis tipus II

Una sanitària realitza una prova de control de diabetis /@EP





La diabetis és una malaltia que es caracteritza per alterar els nivells de glucosa en sang. Així, afecta la forma com el cos converteix els aliments en energia, ja que els converteix en sucre. Mal controlada, aquesta malaltia pot fer malbé la qualitat de vida dels pacients. A més, pot comportar moltes complicacions, com ara visió borrosa o problemes de cor.





Les persones que tenen diabetis han de tenir a mà insulina, per poder punxar-la en cas de tenir els nivells de sucre a la sang elevats. I ara un grup d'investigadors de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Akinets (IATA-CSC), dependent del CSIC, ha identificat un bacteri intestinal que podria ser útil per tractar la malaltia.





LA BACTERIA FORMA PART DE LA MICROBIOTA NATURAL DE LES PERSONES SANES





Com dèiem, el cos de les persones que tenen diabetis tipus 2 o bé no produeix prou insulina o bé aquesta no s'assimila de forma correcta, per la qual cosa augmenta el nivell de glucosa a la sang. Per aquesta raó, aquests investigadors, coordinats per Yolanda Sanz , de l'IATA-CSC, han decidit estudiar la funció d'alguns bacteris del nostre intestí i la seva interacció amb òrgans com el fetge, informen des del CSIC.





Així ha estat com han descobert que aquest bacteri intestinal del gènere Holdemanella, que es troba de manera habitual a la microbiota intestinal de les persones sanes, atenua les alteracions relacionades amb l'obesitat en ratolins, sobretot els nivells alts de glucosa en sang i la intolerància a la glucosa.





Dit això, cal assenyalar que les persones amb sobrepès i obesitat presenten amb més facilitat excés de glucosa a la sang, ja que solen portar dietes poc saludables. A més, requereixen més secreció d'insulina perquè la glucosa entri a les cèl·lules i es redueixi la glucèmia en sang.





El bacteri en qüestió millora la tolerància a la glucosa i en redueix les concentracions després de la ingesta d'aliments. Apunten els investigadors que ho fan de dues maneres diferents.





D'una banda, a l'intestí grup augmenta la producció d'incretines, en concret de l'hormona GLP1, que són útils per millorar la secreció d'insulina i la sensibilitat en determinats òrgans com el fetge. Així doncs, els nivells de sucre a la sang després de consumir aliments es redueixen.





D'altra banda, quan van administrar aquest bacteri en ratolins van observar que milloraven els senyals que l'hormona prèviament esmentada, la GLP1, enviava al cervell a través dels nervis. Això es tradueix en un major control del metabolisme de la glucosa en òrgans com el fetge.

















POSSIBLES USOS TERAPÈUTICS







Aquesta troballa podria ser molt útil per buscar solucions per a la diabetis tipus 2. Així, podria utilitzar-se aquest bacteri com a probiòtic de nova generació o com a agent bioterapèutic.





A més, en un futur es podria utilitzar aquest bacteri en combinació amb altres fàrmacs per reduir les dosis que s'han de prendre els pacients. D'aquesta manera, també es podrien evitar alguns efectes adversos que pateixen les persones.