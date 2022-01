Catalunya estudia "un o dos casos" de la subvariant d'òmicron

Carmen Caps @ep





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas , ha detallat que estan realitzant la seqüenciació d'"un o dos casos" de Covid-19 que podrien correspondre a la nova subvariant d'òmicron, la BA.2.





Ho ha dit aquest dimecres en roda de premsa, en què ha concretat que aquesta subvariant s'ha descrit en uns 40 països com Dinamarca, el Regne Unit, l'Índia i Noruega, entre d'altres.





Cabezas ha aclarit que han de fer la seqüenciació completa per confirmar els casos però ha advertit que, si s'ha detectat a 40 països, la subvariant també arribarà a Catalunya.





La secretària ha explicat que, segons les publicacions que hi ha actualment sobre aquesta nova subvariant, té més mutacions que òmicron i sembla que pot ser més transmissible però no hi ha evidències que tingui més gravetat ni més capacitat d'escapar a les vacunes.





A més, té una "complicació afegida" respecte a la variant òmicron i és que no té la deleció al gen S , cosa que segons Cabezas permetia saber ràpidament si es corresponia o no a òmicron en realitzar una prova PCR amb el reactiu Termofisher.





SEQÜENCIACIÓ





La secretària ha detallat que, segons les xifres provisionals de la seqüenciació dels casos registrats a Catalunya durant la tercera setmana de gener, el 100% dels casos corresponen a la variant òmicron.





Així mateix, ha previst que amb els resultats definitius aquest percentatge baixi no més enllà del 90%, i la directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha destacat que la variant delta està pràcticament desapareixent en els casos que ingressen a els hospitals.