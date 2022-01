El CIS dóna guanyador a CyL al PSOE amb una forquilla de 25-34 escons, 27-32 al PP i 4-8 a Vox

L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) dóna guanyador al PSOE a les eleccions autonòmiques que el proper 13 de febrer se celebraran a Castella i Lleó, amb un 30,8% dels vots i una forquilla de 25 a 34 escons. Per part seva, el PP quedaria en segona posició aconseguint el 29,8% dels vots i de 27 a 32 escons.





Segons aquesta enquesta, realitzada a 934 municipis de les 9 províncies a través de 7.131 entrevistes, Vox seria tercera força política amb el 9,3% dels vots i entre 4 i 8 procuradors. Podem obtindria, amb el 8,7% de suports, entre 3 i 5 escons. Darrere se situaria Ciutadans amb el 7,9% i entre 2 i 5 escons.





Finalment estarien les candidatures provincials. Així UPL tindria el 4% dels vots i entre 2 i 3 procuradors; Sòria Ja seria l'únic dels partits sorgits de l'Espanya buidada a la regió que aconseguiria representació, amb l'1,6% entraria a les Corts regionals amb entre 2 i 3 parlamentaris. Finalment Per Avila tindria l'1,1% dels vots i 1 escó.





El treball de camp del CIS s'ha realitzat entre els dies 7 i 22 de gener , coincidint amb la polèmica generada per les declaracions d'Alberto Garzón contra la macrogranges i la carn que en surt, de pitjor qualitat, segons l'opinió del ministre.





En aquest context, segons el CIS de José Félix Tezanos, dóna guanyador al PSOE, encara que ho fa amb una forquilla de 9 escons, atorgant entre 25 i 34 procuradors als socialistes de Castella i Lleó. Això significa que en el millor dels escenaris, el PSOE aconseguiria un escó menys dels aconseguits a les eleccions del maig del 2019, quan va aconseguir 35 procuradors.





Aquest sondeig deixa en segona posició el Partit Popular, que ara compta amb 29 escons al Parlament regional, i obtindria entre 27 i 32 procuradors segons aquesta enquesta . Tot i això, la diferència de vots amb el PSOE seria només d'un punt, segons el CIS, que atorga un suport estimat del 30,8% al PSOE i del 29,8% al PP.





Vox es col·locaria com a tercera força política, amb un suport del 9,3%, però també amb una forquilla molt àmplia entre 4 i 8 procuradors, segons el CIS. Ara només compta amb un escó a les Corts de Castella i Lleó.





Unides Podem, que actualment té dos procuradors a la regió, experimentaria una pujada en els seus suports, fins al 8,7, aconseguint entre 3 i 5 escons.





El CIS també reflecteix una abrupta caiguda de Ciutadans ja que passaria dels 12 procuradors aconseguits fa dos anys i mig a un màxim de cinc, dins una forquilla que va de 2 a cinc.





Qui sí que sortiria beneficiat en aquests comicis, segons el CIS, seria Unió del Poble Lleonès (UPL), que actualment compta amb 1 procurador i passaria a tenir entre 2 i 3. Per Àvila mantindria l'actual escó i Soria Ya! aconseguiria entrar a les Corts de Castella i Lleó amb entre 2 i 3 escons. Seria l'únic partit dels que es presenten per l'Espanya buidada que aconseguiria escons, la resta, que es presenten per Salamanca, Valladolid, Palència i Burgos, no obtindrien representació, segons aquesta enquesta.





PSOE I PP GUANYARIEN EN TRES PROVÍNCIES CADASCUN I EMPATARIEN EN DOS





Per províncies, el PSOE guanyaria clarament a Valladolid, Lleó i Burgos, mentre que el PP ho faria a Salamanca, Segòvia i Zamora. Mentre que el CIS els dóna gairebé empat a Àvila i Palència, ja que dóna al PSOE entre 2 i 3 escons a cadascuna i al PP n'atorga 3. A Sòria, el partit majoritari seria Sòria Ja!.





Així, segons l'enquesta, a Àvila els únics que sumarien seria PSCyL (2-3), PP (3), Vox (0-1) i Per Àvila que traurien en aquesta circumscripció el seu únic procurador. A Burgos, el CIS dóna als socialistes entre 4 i 5 procuradors; als 'populars' entre 3 i 4; Vox i UP en sumarien un i Cs té un sostre d'un escó (0-1).





A Lleó, el CIS també dóna una estimació més gran de vot al PSCyL (4-5), per davant del PP (3-4); UPL aconseguiria 2-3 procuradors i Cs i Unides Podem un cadascun. A Palència socialistes i populars tenen un sostre de tres procuradors, si bé el CIS explica que els de Luis Tudanca en podrien tenir un menys (2-3). Ciutadans i Vox podrien sumar un escó (0-1).





A Salamanca, el CIS dóna als populars fins a cinc procuradors (4-5), per davant del PSCyL (3-4), Ciutadans i Vox, tots dos amb un. A Segòvia, el sondeig dóna el mateix pronòstic per al PP i els socialistes (2-3); amb possibilitat perquè tant Unides Podem com Vox sumin (0-1).





A Soria, és la seva plataforma Soria Ya! (2-3) la que millor resultats podria obtenir, seguida del PSCyL (1-2) i el PP (1). Valladolid, per la seva banda, també apareix com a feu 'socialista' en assolir fins a sis procuradors (5-6), pels cinc dels 'populars'. Tant a Cs com a Unidas Podemos, l'enquesta els dóna la possibilitat de sumar dos escons (1-2), mentre que Vox n'obtindria un.





Finalment, a Zamora podria guanyar el PP amb una estimació de 3-4 procuradors, pels 2-3 del PSCyL i Vox, que arribaria a assolir les dues butaques (0-2).