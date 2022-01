CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Festival Llum BCN /@EP









Arribem a dimecres i podem dir que "ja veiem la llum al final del túnel" perquè només falten dos dies per al cap de setmana. I quina millor referència lumínica que aquesta, ja que avui s'ha presentat una nova edició del festival Llum BCN arribant així a la seva onzena organització. L'esdeveniment es farà el cap de setmana del 4 al 6 de febrer al barri barceloní del Poblenou i comptarà amb 13 instal·lacions artístiques que lliguen disseny, la il·luminació i la participació ciutadana.





La cita compta enguany amb la col·laboració d'artistes internacionals com Trevor Paglen, Ulf Langheinrich o Tundra, juntament amb creadors locals com cabosanroque, Toni Arola, Mariona Benedito i Cube bz. També hi haurà Antoni Miralda, artista convidat a donar el tret de sortida del festival amb una nova desfilada -dissenyada per ell- encapçalada per una formigonera. 16 escoles d'art, disseny, il·luminació i arquitectura exhibiran els projectes conjuntament en un recorregut pel Parc del Centre del Poblenou.





