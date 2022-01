Martorell, escollida per a la producció del nou León VZ Cup

Cupra ha anunciat el llançament del nou León VZ Cup /@EP







Cupra ha anunciat el llançament del nou León VZ Cup, una nova versió tribut als models Cup de competició amb carrosseria de cinc portes i fins a 310 cavalls de potència màxima, segons ha informat aquest dimecres l'empresa, que iniciarà aquesta setmana la producció del model a la planta de Martorell.





El cotxe està disponible amb diferents opcions mecàniques, entre les quals s'inclouen l'híbrid endollable 1.4 TSI e-Hybrid de 245 cavalls i els motors de benzina 2.0 TSI de 310 cavalls DSG 4Drive (Sportstourer) i de 300 cavalls.





La nova variant VZ Cup aporta una sèrie components nous al Cupra León, tant a l'habitacle com a l'exterior. A l'interior, el model incorpora els seients CupBucket, disponibles amb cuir negre o blau Petrol.





Els seients CupBucket se situen en una posició més baixa per optimitzar el centre de gravetat per generar una gran sensació d'esportivitat en conduir-lo. Així mateix, el quadre de comandament compta amb costures en color Copper, també amb la tapisseria en negre o blau Petrol.





El cotxe disposa d'un volant multifunció esportiu amb botons satèl·lit incorporats, tant per a l'arrencada del motor com per canviar de mode de conducció.





Pel que fa a l'exterior, el cotxe inclou de sèrie llantes d'aliatge exclusives de 19 polzades o 48 centímetres en negre Copper. També destaca l'spoiler del darrere de color negre, el qual millora el flux d'aire sobre la carrosseria, reduint així les turbulències. A això se sumen les carcasses dels miralls retrovisors del mateix color, o els faldons laterals de color alumini fosc.