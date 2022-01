Torrent, desil·lusionat amb la reforma laboral: "No és la que s'havia anunciat"

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent /@EP







El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha advertit aquest dimecres que la reforma laboral impulsada per la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, “no és la que s'havia anunciat ni on s'havia posat el llistó”.





"Què diria si jo presentés un acord amb els sindicats i patronals, i no negociés ni parlés amb els partits de l'oposició, els diputats dels quals han d'avalar aquest acord? Diria que està bé el diàleg social, però cal treballar políticament", ha sostingut en resposta a una interpel·lació al ple de la diputada del PSC, Elena Díaz, sobre el mercat de treball.





Torrent ha assegurat que creu en el diàleg social i considera que és un element imprescindible, però ha afegit que hi ha d'haver també feina política, i això “és el que reclamen, legítimament i honestament, els grups a Madrid”.





Per això, ha destacat que correspon a Díaz parlar amb els grups sobre una reforma laboral en què, a parer seu, no es recullen dos elements "imprescindibles" per a Catalunya: la recuperació de l'autorització administrativa i que primin els convenis autonòmics per damunt dels estatals.





Per a la diputada socialista, la reforma laboral és un acord "equilibrat" i ha elogiat que sindicats i patronals hagin estat capaços d'aconseguir-lo, per la qual cosa ha emplaçat la resta de forces a donar-li suport, en al·lusió sobretot a ERC.





"D'algunes forces no podem esperar que vulguin evitar l'avenç de drets i llibertats en relació amb els treballadors, però a d'altres els serà molt difícil explicar la seva oposició a l'acord i la seva aproximació de partits de dretes i allunyar-los dels treballadors", ha apuntat.