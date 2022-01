El Parlament va activar el protocol d'assetjament psicològic contra Antoni Bayona

Antoni Bayona /@EP







La Mesa del Parlament va acordar a la reunió del 18 de gener activar el protocol de prevenció, detenció, abordatge i resolució de l'assetjament psicològic contra l'exlletrat major de la Cambra, ara lletrat ras, Antoni Bayona, arran d'una queixa d'una treballadora de la institució, han explicat fonts parlamentàries.





Segons ha avançat El Periódico, l'arxivera del Parlament, Blanca Martínez, que com a Bayona formava part de l'òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (OGDAIP), va enviar una carta a la secretària general del Parlament, Esther Andreu, queixant-se sobre el comportament del lletrat arran del cas de les 'llicències per edat'.





En tenir constància d'aquesta carta, la Mesa va acordar posar en marxa el protocol per recollir tota la informació sobre el cas i verificar si el que l'arxivera explica és cert o no, i decidir posteriorment si s'obre un expedient a l'exlletrat major.





Aquest acord de la Mesa es va produir una setmana abans que Baiona enviés una carta a l'òrgan director del Parlament demanant investigar les traves que, segons ell, s'havien produït per part d'Andreu en el cas de les 'llicències per edat' i fes unes declaracions sobre això a Rac1.





Després d'aquest fet, dimarts Andreu va enviar un comunicat negant rotundament les acusacions de Baiona, al qual va acusar de bloquejar l'òrgan de transparència del Parlament, del qual tant Baiona com l'arxivera van dimitir després de la polèmica per les 'llicències per edat'.