El mosso ferit al tiroteig de Tarragona i el 'pistoler' ja es coneixien d'abans

Dispositiu dels Mossos per aturar el pistoler de Tarragona /@EP





El mosso ferit de bala en intentar detenir el sospitós del tiroteig en una empresa de seguretat privada a Tarragona coneixia l'arrestat perquè eren socis del mateix club de tir, han explicat a Europa Press fonts properes a la investigació.





El 14 de desembre al matí, l'home va entrar a l'empresa on treballava i va disparar a tres excaps, i en la seva fugida també va disparar un dels mossos que intentaven detenir-lo després d'identificar el cotxe amb què va fugir. Com que es coneixien, quan el mosso va baixar del cotxe per aturar-lo el va cridar pel seu nom, Eugen, i li va demanar que deixés anar l'arma.





El policia anava amb dos mossos més en un cotxe sense logotipar però amb els llums policials encesos, i va baixar del cotxe sense mascareta, per la qual cosa Eugen va poder reconèixer-lo mentre li demanava que deixés l'arma. Dels tres policies que anaven al cotxe, tots vestits de paisà, aquest va ser el primer que es va acostar al sospitós i l'únic que va quedar ferit.





Aquests policies no formaven part del dispositiu que els Mossos van desplegar per evitar que el sospitós fugís, però van començar a perseguir-lo en rebre l'avís que conduïa per una carretera a prop de la qual estaven ells.





Després de ferir el mosso, Eugen va aconseguir escapar-se fins a una casa de Riudoms (Tarragona), on va quedar atrinxerat fins que la unitat d'assalt dels Mossos el va neutralitzar.





TESTIMONIS



El policia i el sospitós també tenien amics en comú al club de tir en què coincidien, i un serà testimoni en la causa perquè el dia del tiroteig va rebre una trucada del mosso i una altra del sospitós.





Primer li va trucar el policia, que en saber qui era el sospitós va contactar amb aquest amic en comú per saber si havia parlat amb ell aquell dia, i li va demanar que l'avisés si s'assabentava d'on podia ser.





Més tard, Eugen va trucar al mateix amic i li va demanar un correu electrònic, al qual va enviar un missatge que tenia preparat des de dos dies abans i en què explica els motius del tiroteig i en què avançava qui serien les seves víctimes.





Aquest missatge també el van rebre els treballadors ferits, que eren caps del sospitós, i dels que deia que volia venjar-se per les condicions laborals i perquè assegura que l'havien tractat de forma racista.





El mosso, l'amic que compartia amb el sospitós i els treballadors ferits estan citats aquest dijous per testificar davant de la jutgessa que investiga el cas i explicar-li els seus actes aquell dia.