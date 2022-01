Díaz sobre el conflicte d'Ucraïna: "diàleg i desescalada"

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz /@EP







La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat aquest dimecres que el Govern central té una "única veu" a l'hora d'abordar el conflicte d'Ucraïna i que aposta pel diàleg i la desescalada.





En resposta als periodistes abans de reunir-se amb membres d'UGT de Catalunya a Barcelona, ha rebutjat que hi hagi divisió entre els membres del PSOE i d'Unidas Podemos (UP) que conformen l'Executiu: “En el Govern hi ha una única posició".





"Estem en una posició molt complexa, molt difícil, però en què el nostre país està treballant pel diàleg, per la desescalada i per descomptat per evitar el que vostès saben, però per descomptat el Govern té una única veu", ha subratllat.





La vicepresidenta ha rebutjat opinar sobre les declaracions de la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que ha defensat que el rumb del Govern és el de la diplomàcia, "més enllà d'escarafalls bel·licistes". "Jo no comento mai les opinions d'altres veus. Respecto a tothom. No em veuran fent política d'aquesta manera", ha conclòs.





Sobre si considera que s'està duent a terme una estratègia de dividir el Govern entre bel·licistes i pacifistes, ha assegurat que no la trobaran "dividint ningú".

"Sóc una dona de pau. Practico el diàleg social, el diàleg polític i el diàleg a la meva vida i no em trobaran mai dividint ningú", ha conclòs.





"GOVERN MANCOMUNAT"



Més tard, en altres declaracions amb el secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, i també en resposta als periodistes, ha insistit a la unitat de l'Executiu de Pedro Sánchez en aquest assumpte.





"El Govern és mancomunat", ha destacat la vicepresidenta que s'ha reafirmat que la postura de tot el Govern és l'expressada per Albares.