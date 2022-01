Es confirmen els dos primers casos de la nova subvariant d'òmicron a Catalunya

Test covid /@EP





Confirmats els dos casos de la nova subvariant d'òmicron detectats com a sospitosos a Catalunya, segons ha pogut saber l'ACN. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, havia informat aquest dimecres al matí que tenien la sospita que un o dos casos poguessin ser de la nova variant, però eren a l'espera que es confirmessin amb la seqüenciació completa de les mostres analitzades.





Cabezas ja ha indicat que segons les informacions disponibles, la nova subvariant té més mutacions que l'òmicron inicial i seria més transmissible, però que ara com ara "no hi ha evidència d'una major severitat" ni un "major escapament a les vacunes".