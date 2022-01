L'OCU alerta que hi ha natilles que porten fins a "tres sobres de sucre"

Natillas /@OCU





L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha alertat aquest dimecres de l'“excessiva quantitat de sucre” de les natilles. L'OCU ha publicat un estudi en què compara 33 envasos de natilles de venda als supermercats, tenint en compte la seva composició, l'etiquetatge i els preus.





D'acord amb l'anàlisi, tenen més sucre les que porten galeta (21 grams de mitjana) i les de xocolata (20 grams), mentre que les de vainilla n'incorporen menys (18 grams).





Segons l'OCU, 20 grams per envàs equivalen a tres sobres de sucre i fins al 85% de la ingesta diària recomanada per l'Organització Mundial de la Salut per a un nen d'entre 7 i 12 anys. Per això, ha demanat als consumidors que la seva ingesta sigui ocasional i ha sol·licitat a les empreses que rebaixin el sucre i els additius d'aquestes postres làctiques.





A més, ha sol·licitat al Govern central que impulsi l'etiquetatge Nutriscore, que permet comparar entre productes d'un mateix grup i prioritzar així els més saludables.