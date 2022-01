La fi del passaport covid es decidirà en les pròximes hores, segons Argimon

Passport covid-19 /@EP





La comissió delegada per a la covid-19 decidirà dijous al matí si demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la pròrroga del passaport covid. El Govern ha rebut ja l'informe del comitè científic assessor, que hi fa consideracions a favor i en contra.





El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que si fos necessari, s'entraria una resolució "ràpida" al TSJC perquè s'hi pronunciés. A més, ha argumentat que el tribunal només tindria un assumpte a valorar, "una mesura que ja ha analitzat, no li ve de nou". "No s'hauria de pronunciar pel culte, per les reunions o pel toc de queda", ha indicat. En cas que la mesura decaigués, es podria aplicar la mateixa nit de dijous a divendres.