Aquestes seran les possibles conseqüències econòmiques que ocorreran si Rússia envaeix Ucraïna

El prestigiós banc d'inversió Berenberg, amb seu a Hamburg, Alemanya, ha elaborat una anàlisi sobre les possibles conseqüències econòmiques d'una hipotètica invasió d'Ucraïna per part de Rússia.





Un atac rus a Ucraïna seria una tragèdia humanitària, afirmen des de Berenberg. Més enllà de les qüestions polítiques i militars, probablement assestaria un cop temporal a la confiança empresarial i dels consumidors a Europa. En el pitjor dels casos, una interrupció perllongada al flux de petroli i gas podria provocar una escassetat temporal d'energia a algunes parts d'Europa:





- Pujarà el preu de l'energia. Els europeus han de pagar preus més alts per les importacions d'energia d'altres fonts i subsidiar les factures d'energia de les llars més pobres per compensar el dèficit de gas rus.





- Desacceleració de l'economia europea. Quan Rússia va atacar Ucraïna a la primera meitat del 2004, la confiança econòmica de la zona de l'euro es va veure afectada moderadament. El creixement del PIB real es va desaccelerar del 0,4% trimestral el primer trimestre del 2014 al 0,2% el segon abans de repuntar al 0,5% trimestral el tercer trimestre.





Rússia és un país gran i potència militar forta, afirmen des del banc d'inversió. Però com a l'època soviètica, la seva economia mal administrada funciona molt per sota del seu potencial. Tot i la seva mida i proximitat, Rússia no és un mercat important per a Europa. Alemanya va vendre només l'1,9% de les exportacions de béns a Rússia, enfront del 5,6% a Polònia i més del 12% a les quatre economies d'Europa central i oriental juntes (Polònia, República Txeca, Hongria i Eslovàquia).





En relació amb tots els altres factors que donaran forma a l'exercici econòmic de la zona de l'euro el 2022, algunes pèrdues en el comerç no energètic amb Rússia com a resultat de les sancions i contrasancions probablement tindrien un impacte gairebé insignificant en el creixement, va afegir el banc. La forta demanda interna de la zona de l'euro i dels EUA podria compensar completament qualsevol pèrdua en el comerç amb Rússia.





CONSEQÜÈNCIES PER A RÚSSIA





Segons el banc d'inversió, una hipotètica invasió d'Ucraïna tindria conseqüències nefastes per a Rússia:





- Una invasió seria un xoc. Però no seria una sorpresa completa. Els ucraïnesos semblaven estar més ben armats i organitzats que quan Rússia va prendre Crimea i parts de la regió de Donbass a la primera meitat del 2014. Putin correria el risc de patir més baixes sobre el terreny que en totes les seves incursions militars anteriors als països veïns. Això podria ser contraproduent per a la seva popularitat.







- Una expansió de l'OTAN per incloure Ucraïna no havia estat a l'agenda de l'aliança occidental. Lluny de mantenir l'OTAN a distància, una invasió russa d'Ucraïna podria portar l'OTAN a augmentar la seva presència militar als països membres europeus propers a Rússia. També podria enfortir el cas perquè Finlàndia i Suècia considerin unir-se a l'aliança.







- Com més avanci Rússia a les seves activitats militars per crear el que Putin podria presentar com una "zona d'amortiment" contra les democràcies occidentals, més patirà Rússia per la costosa sobrecàrrega imperial amb el temps. Ocupar territori hostil no surt barat.







- Les sancions occidentals seran més estrictes i a més llarg termini contra Rússia i podrien paralitzar la seva economia fins al punt que Putin podria enfrontar disturbis als carrers de Rússia. Els seus companys de l'era del KGB, que s'havien enriquit sota el seu regnat, podrien no estar divertits pel dany probable a la seva riquesa i llibertat per viatjar.







- Els intents russos d'utilitzar l'energia com a arma podrien accelerar la transició d'Europa cap a fonts alternatives d'energia. Si és així, Rússia i la seva elit governant patiran al final.







- Amb les amenaces actuals, Rússia podria esperar aprofundir les divisions dins de la Unió Europea i l'OTAN. Per la seva naturalesa, les democràcies eren un grup sorollós amb forts desacords dins de cada país i entre ells en molts assumptes. Però una invasió russa d'Ucraïna probablement serviria per unir la UE i l'OTAN contra Rússia més que abans. Per exemple, molt probablement inclinaria la balança a Alemanya cap a una línia molt més dura contra Rússia.