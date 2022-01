Pablo Iglesias té accés privilegiat a les dades "cuinades" del CIS

L'exvicepresident del Govern, Pablo Iglesias /@EP





Pablo Iglesias va deixar la política en actiu, però malgrat això està molt lligada a aquesta i té accés privilegiat a les dades del CIS . Així ho va demostrar ell mateix aquest dimecres, quan va filtrar, segons el per error, un missatge al seu perfil de Telegram en què facilitava dades del baròmetre que encara no s'havien fet públiques.





Tinc números del CIS. Ens donen entre 3 i 5. Un 11% a Valladolid. La mostra és molt gran (7000). La cuina vés a saber i ja saps que el CIS és rar però són els que més recursos tenen. sensacions són bones ”, escrivia l'exvicepresident del Govern d'Espanya.







Pocs minuts després, el missatge va ser eliminat. Però 80 persones ja ho havien vist, havien fet captures de pantalla i les havien difós a través de xarxes socials. Més tard, Pablo Iglesias va escriure un nou text: “ Qui no ha enviat un privat al canal?”, comentava, acompanyant el text amb l'emoticona del mico que es tapa els ulls.







No se sap amb certesa si realment ho va publicar per error o si ho va fer a propòsit per mostrar els bons resultats que havia aconseguit Podem al sondeig. Però el que sí que queda clar és una cosa: l'exvicepresident del Govern central té accés privilegiat a les dades del CIS.





A més, al seu missatge admetia una altra cosa més, i aquesta és que hi ha 'cuina'. És a dir, després que els enquestats ofereixin les respostes se segueix un procés per corregir algunes desviacions.