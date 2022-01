El jurant enfonsa Les Tanxugueiras, que es queden sense possibilitats per anar a Eurovisió 2022

Tanxugueiras @ep





Ja s'ha emès la primera semifinal del Benidorm Fest i, per no acabar amb la tradició anual, ha arribat l'eurodrama: les Tanxugueiras , que van presentar la cançó ' Terra ' i van quedar com a favorites per al televot, s'han quedat sense possibilitats de representar a Espanya al Festival d'Eurovisió 2022. La raó? El "jurat professional" les va posar en cinquè lloc i va enfilar Chanel va acabar guanyant la gala amb una coreografia que va deixar tothom sense alè.





El sistema de votació del Benidorm Fest es basa en tres potes: un jurat professional, amb un pes del 50%; el televot, amb un 25%; i un jurat demoscòpic, que es queda amb el 25% restant . Aquest sistema per repartir les puntuacions possibilita que el jurat pugui encimbellar un dels candidats i, alhora, deixar sense possibilitats a un altre. I això és justament el que va passar ahir: les Tanxugueiras, tot i guanyar al televot, no van poder compensar la mala puntuació que els havia donat el jurat - deixant-les en 5a posició entre 6 candidatures-. Finalment, les Tanxugueiras van acabar en segon lloc amb 93 punts i Chanel, que va quedar segona al televot, va guanyar la semifinal amb 110 punts.





Amb aquest escenari ja es pot afirmar que l'únic artista amb possibilitats per representar Espanya a Eurovisió 2022 –entre els candidats de la primera semifinal– és Chanel, que va aconseguir estar entre les favorites tant per al jurat com per al públic. I pel mateix motiu, sembla que el viatge eurovisiu de les Tanxugueiras ha arribat al final: és impossible que fins dissabte convencin un jurat que ahir les va deixar penúltimes , i menys quan competeixin amb els quatre candidats que es classificaran a la segona semifinal, aquest dijous.





Sembla que al Benidorm Fest sí que hi ha hagut fronteres i, lamentablement, no sentirem les llengües oficials espanyoles a Eurovisió 2022. Tot per un jurat que ha decidit anar en contra dels desitjos del públic. Es carregaran també aquest dijous Rigoberta Bandini? L'eurodrama continua...