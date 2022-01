Els anticossos adquirits per la vacuna són ineficaços contra Òmicron pel seu alt nombre de mutacions

La variant altament contagiosa de Covid-19 Òmicron té una gran quantitat de mutacions específiques úniques que li permeten evadir els anticossos preexistents al cos humà, fet que explica la seva alta taxa d'infecció, segons ha descobert una nova investigació realitzada per la Universitat de Minnesota .





L'estudi revisat per parells titulat "Òmicron SARS-CoV-2: característiques úniques i el seu impacte en els anticossos preexistents" es va publicar per primera vegada al Journal of Autoimmunity i va ser produït per Kamlendra Singh, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Missouri.





L'equip de recerca es va disposar a recopilar dades sobre les mutacions trobades a la proteïna espiga (proteïna S) de la variant Òmicron . L'equip de recerca va trobar un nombre sense precedents de mutacions a la proteïna S d'Òmicron. Van analitzar les seqüències disponibles del virus juntament amb les dades estructurals de la proteïna espiga per comprendre el possible impacte que podria tenir la gran quantitat de mutacions a la unió dels anticossos al virus.





Els anticossos permeten que el cos humà combati els virus que ingressen al sistema, evitant que ingressin al sistema immunitari. Si bé anteriorment a la pandèmia de COVID-19 es va pensar que estar infectat amb COVID-19, o vacunar-se contra ell, proporcionaria suficients anticossos per prevenir la reinfecció, la variant Òmicron ha demostrat el contrari, ja que una gran quantitat de persones s'estan reinfectant o infectant. tot i estar completament vacunats.







Usant seqüències completes de la variant Òmicron, l'equip de recerca va identificar 46 mutacions característiques dins de la variant, 23 de les quals eren completament úniques i no s'havien identificat en cap de les variants anteriors del virus . Dues de les mutacions s'havien registrat per primera vegada a la variant Delta o Delta Plus, que va precedir Ómicron per diversos mesos.





De les 46 mutacions trobades, 30 es van identificar a la proteïna S, mentre que la resta es van ubicar en altres parts de la cèl·lula del virus. Havent identificat les mutacions úniques trobades a la variant Òmicron, l'equip es va dedicar a investigar si eren responsables de la falta de resposta dels anticossos contra la variant.





Usant una estructura de proteïna S preexistent presa del Banc de dades de proteïnes, que teòricament evitaria la unió d'anticossos a un virus, van treballar per avaluar si les mutacions d'Omicron afectarien de manera similar a la proteïna S de COVID-19, cosa que faria que els anticossos fossin ineficaços. .





A través d'aquest mètode, l'equip va descobrir que mutacions específiques creen interferència a la superfície del virus, impedint que els anticossos s'uneixin a ell , mentre que altres donen com a resultat una pèrdua completa d'interacció entre els anticossos i el virus, cosa que fa que els anticossos siguin ineficaços contra els altament variant mutada.





Això va suggerir que la immunització preexistent (ja sigui per vacunació o infecció prèvia) ja no pot brindar una protecció òptima contra la variant Òmicron , cosa que li permet evitar els anticossos i ingressar al sistema immunitari, segons l'estudi.





“El propòsit dels anticossos és reconèixer el virus i aturar la unió, cosa que prevé la infecció”, va dir Singh. “No obstant, trobem que moltes de les mutacions a la variant Omicron estan ubicades just on se suposa que s'uneixen els anticossos, per la qual cosa estem veient com el virus continua evolucionant d'una manera que potencialment pot escapar o evadir els anticossos existents i, per tant, continuar infectant tanta gent”.