Catalunya confirma els primers casos de la subvariant d'Òmicron

Aquesta imatge de microscopi electrònic d'escombrada mostra el SARS-CoV-2 (taronja), el virus que causa la COVID-19, aïllat d'un pacient als EUA El virus emergeix de la superfície de les cèl·lules (gris) cultivades a el laboratori @ep







La Conselleria de Salut de la Generalitat ha confirmat els dos primers casos de la nova subvariant d'òmicron BA.2. a Catalunya, han informat aquest dijous fonts del departament.





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas , va explicar dimecres que aquesta subvariant del virus s'ha descrit en uns 40 països com Dinamarca, el Regne Unit, l'Índia i Noruega, entre d'altres.





Va detallar que, segons les publicacions que hi ha actualment sobre aquesta nova subvariant, té més mutacions que òmicron i sembla que pot ser més transmissible però no hi ha evidències que tingui més gravetat ni capacitat d'escapar de les vacunes.