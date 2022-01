Nou terratrèmol de magnitud 6,2 registrat a Tonga dues setmanes després de ser arrasada per un tsunami

Terratrèmol de magnitud 6,2 a prop Tonga







Un terratrèmol de magnitud 6,2 a l'escala oberta de Richter ha sacsejat aquest dijous l'arxipèlag de Tonga , menys de dues setmanes després d'un tsunami provocat per l'erupció d'un volcà submarí que va causar enormes danys al país, sense que per ara hi hagi informacions sobre víctimes.





El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) ha detallat a la seva pàgina web que l'epicentre del sisme s'ha ubicat a uns 260 quilòmetres de la capital de Tonga, Nukualofa, mentre que l'hipocentre ha estat situat a 4,2 quilòmetres de profunditat.





L'erupció del Hunga Tonga-Hunga Ha'apai i el posterior tsunami van deixar prop de 84.000 afectats, fet que suposa el 80% de la població de Tong a, segons dades de les Nacions Unides. Les autoritats han confirmat fins ara tres morts.