Mor l'actor Arturo Arribas a l'incendi del seu habitatge

L'actor Arturo Arribas en una foto del seu Instagram





L'actor Arturo Arribas ha mort als 56 anys després que s'incendiés el seu habitatge al barri madrileny de Tetuan. L'artista era conegut per participar en sèrie com Hospital Central, EAl salir de clase, Motivos Personales o Alfonso, el príncipe maldito.





El portaveu d'Emergències Madrid ha informat que l'incendi era de petites dimensions, però va generar molt de fum. S'inicià a les 19:00h d'aquest dijous per causes que encara no se saben.









Fernando Macías, cap de guàrdia dels Bombers de l'Ajuntament de Madrid, ha comunicat que quan van arribar al lloc dels fets semblava que el foc s'havia originat a la coberta, però els bombers han anat obrint vivendes per localitzar l'origen del foc.







Va ser al tercer habitatge on van veure que hi havia molt fum a l'interior, provocat després de cremar-se cables i plàstic. Després van localitzar l'actor a terra; patia una parada cardiorespiratòria per haver inhalat el fum tòxic. Després de 30 minuts intentant reanimar-lo sense èxit, van confirmar la seva mort.