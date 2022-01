Endesa X equipa amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics la terminal de Decal, al Port de Barcelona

Punto de recàrrega elèctrica d'Endesa X /@EP





Decal s’estrena en la mobilitat elèctrica de la mà d’Endesa X. I és que recentment la Companyia energètica ha equipat la terminal de Decal, situada al Port de Barcelona amb quatre punts de recàrrega que permeten carregar fins a vuit vehicles de forma simultània. Així, ambdues parts avancen en el seu compromís amb el medi ambient i es fa un pas més per superar una de les principals barreres alhora d’optar per la mobilitat sostenible: disposar d’estacions de recàrrega. D’aquesta manera els treballadors de l’empresa, així com els seus proveïdors i col·laboradors, podran accedir als carregadors en una zona especialment acondicionada per al seu ús.











En concret, Endesa X ha instal·lat quatre pilones semiràpides del model JuicePole, una solució de recàrrega pensada per anar a l’aire lliure i de 22 kW en total (limitats estàticament a 7,4 kW per a cada sortida) i de 400 V trifàsic, cosa que permet carregar el vehicle elèctric en aproximadament 7 hores –en funció del percentatge de càrrega prèvia del cotxe i de les seves característiques–, just el temps que acostumen a estacionar-hi els cotxes de Decal. A més, també s’ha encarregat de fer la instal·lació del quadre elèctric i les connexions necessàries per posar en marxa els carregadors.





Per últim, s’han subministrat targetes RFID d’Endesa X, de manera que els usuaris només caldrà que apropin la tarja a la pantalla d’un punt de recàrrega perquè aquest s’activi i permeti connectar-hi el vehicle, i es disposa del servei de gestió JuiceNet Manager que permet monitoritzar i gestionar en temps real la xarxa de recàrrega de l’empresa, podent així supervisar cada sessió de càrrega i els punts d’accés. Amb aquesta eina es podrà, a més, obtenir informes sobre el consum o tenir estadístiques, entre d’altres.