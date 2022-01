El Suprem jutjarà l'1 i 2 de març a Reguant per no respondre a Vox en el judici del 'procés'

Eulàlia Reguant @ep





La Sala Penal del Tribunal Suprem ha fixat per a l'1 i 2 de març el judici a la diputada del Parlament de Catalunya i portaveu de la CUP Eulàlia Reguan t per haver comès un presumpte delicte de desobediència greu a l'autoritat durant el judici del 'procés', quan es va negar a respondre en qualitat de testimoni a les preguntes de Vox, que exercia l'acusació popular a la causa.





En una interlocutòria de 19 de gener, l'Alt Tribunal ha declarat pertinents les proves proposades tant per la Fiscalia com per la defensa, que inclouen en tots dos casos l'interrogatori de Reguant, que podrà declarar en català com ella ha interessat.





Pel que fa a les qüestions prèvies plantejades per la defensa, els magistrats han indicat que donaran resposta a l'inici del judici, segons l'article 786.2 de la Llei d'Enjudiciament Criminal. Està previst que la primera sessió se celebri l'1 de març, a les 10.30 hores.





La Sala ha dictat data després que un jutjat madrileny elevés la seva exposició raonada a l'Alt Tribunal perquè considera que no tenia competències per jutjar l'actuació de Reguant, que gaudeix d'aforament en la seva condició de diputada del Parlament.





La instructora va defensar que el Suprem era l'òrgan competent segons el que disposa l'Estatut d'Autonomia de Catalunya , que estableix que en les causes contra els diputats fora del territori de Catalunya “la responsabilitat penal és exigible (...) davant de la Sala de el Penal del Tribunal Suprem".





Els fets pels quals es jutjarà Reguant van tenir lloc a Madrid el febrer del 2019, durant el judici als líders independentistes pel referèndum il·legal de l'1-O. En aquella ocasió, els magistrats del 'procés' van acordar una sanció de 2.500 euros per a Reguant --llavors regidora de la CUP-- per negar-se a respondre les preguntes de l'acusació popular exercida per Vox, cosa que és de compliment obligat per als testimonis, els qui han de respondre amb la veritat a tot el que se'ls pregunti.





Un any després, el febrer del 2020, la dirigent de la CUP va comparèixer davant la titular del jutjat madrileny . La declaració va durar uns 25 minuts. Segons ha manifestat a la sortida de l'interrogatori, "assumia les conseqüències però posant damunt la taula que un partit d'extrema dreta condicionava tot el procediment judicial".





REGUANT ES VA REAFIRMAR EN LA SEVA DECISIÓ





L'octubre passat, quan es va donar a conèixer que el jutjat madrileny havia enviat la causa al Suprem, la diputada va reafirmar al seu compte de Twitter la seva decisió de "no contestar l'extrema dreta" al judici del 'procés'.





Ha insistit que era "aberrant que es conservi entre els que pregunten i acusen una organització que té com a objectiu la negació de drets fonamentals". I va defensar "el dret a desafiar la llei i a les autoritats establertes" perquè considera que "el feixisme no pot tenir cabuda en una societat que es pretén justa".