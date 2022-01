L'EMA aprova 'Paxlovid', l'antiviral de Pfizer contra el Covid-19

Seu de Pfizer a Brussel·les @ep





El Comitè de Medicaments d'Ús Humà ( CHMP , per les sigles en anglès) de l' Agència Europea del Medicament ( EMA , per les sigles en anglès) ha recomanat la concessió d'una autorització de comercialització condicional per al medicament antiviral oral ' Paxlovid ' ( PF-07321332/ritonavir), de la companyia farmacèutica Pfizer, per al tractament del COVID-19.









Segons ha informat l'organisme regulador europeu en un comunicat, el Comitè ha avalat 'Paxlovid' per al tractament del COVID-19 en adults que no requereixen oxigen suplementari i que tenen més risc que la malaltia s'agreugi.





'Paxlovid' és el primer medicament antiviral d'administració oral recomanat a la UE per al tractament del COVID-19 . Conté dues substàncies actives, PF-07321332 i ritonavir, en dos comprimits diferents.





El PF-07321332 actua reduint la capacitat del SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19) de multiplicar-se a l'organisme, mentre que el ritonavir prolonga l'acció del PF-07321332, cosa que li permet romandre més temps a l'organisme a nivells que afecten la multiplicació del virus.





Per arribar a la conclusió, el CHMP va avaluar les dades d'un estudi en què van participar pacients amb COVID-19 i que mostrava que el tractament amb 'Paxlovid' reduïa significativament les hospitalitzacions o les morts en pacients que tenien almenys una malaltia subjacent que els posava en risc de patir COVID-19 greu.





L'anàlisi es va realitzar en pacients que van rebre 'Paxlovid' o placebo (tractament fictici) els 5 dies següents a l'inici dels símptomes de COVID-19 i que no van rebre, ni s'esperava que rebessin, tractament amb anticossos.





Durant el mes següent al tractament, el 0,8% (8 de 1.039) dels pacients que van rebre 'Paxlovid' van ser hospitalitzats durant més de 24 hores, en comparació del 6,3% (66 de 1.046) dels que van rebre placebo. No hi va haver cap mort al grup de 'Paxlovid' i 9 al grup de placebo.





És a dir, les dades van mostrar que l'antiviral va reduir el risc d'hospitalització o mort en un 89% (en els tres dies següents a l'inici dels símptomes) i en un 88% (en els cinc dies següents a l'inici dels símptomes) ) en comparació amb el placebo.





La majoria dels pacients de l'estudi estaven infectats amb la variant delta. Segons els estudis de laboratori, s'espera que Paxlovid també sigui actiu contra la variant òmicron i altres futures.





El perfil de seguretat de 'Paxlovid' va ser favorable i els efectes secundaris van ser "generalment lleus" . Tot i això, l'EMA recorda que "se sap que el ritonavir afecta l'acció de molts altres medicaments", per la qual cosa s'han inclòs advertiments i consells en la informació del producte de 'Paxlovid'. S'enviarà una carta a les organitzacions de professionals sanitaris pertinents per recordar-los el problema.





En qualsevol cas, el CHMP ha conclòs que els beneficis del medicament "són més grans que els seus riscos per a l'ús aprovat" i ara enviarà les seves recomanacions a la Comissió Europea perquè prengui una decisió sobre la seva aprovació a tots els Estats membres de la UE.





"Aquesta expressió de confiança a 'Paxlovid' arriba en un moment crític en què Europa s'enfronta als reptes actuals de la pandèmia i en què les taxes d'infecció estan augmentant a molts països del món. Estem orgullosos de comptar amb una sòlida empremta de fabricació a Europa, que contribuirà a la producció de fins a 120 milions de dosis de l'antiviral a tot el món, tot esperant l'autorització condicional de comercialització per part de la Comissió Europea, continuarem treballant estretament amb els governs dels Estats membres de la UE per garantir que aquest important tractament pugui posar-se a disposició dels pacients de tot Europa com més aviat millor”, ha comentat el president i director general de Pfizer, Albert Bourla.