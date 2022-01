Moren quatre soldats i un civil després de ser tirotejats per un company a una fàbrica militar a Ucraïna

Un helicòpter militar sobrevola Ucraïna @ep





Almenys quatre militars i un civil ucraïnesos han mort aquest dijous després de ser tirotejats per un company en una fàbrica de components militars a Yuzhmash (est d'Ucraïna), i després el sospitós ha estat detingut per les forces de seguretat.





La portaveu de l'Oficina Estatal d'Investigacions (SBI), Olga Chikanova, ha confirmat la detenció del sospitós, que ha estat identificat com a Artem Riabchuk i que portava un fusell d'assalt tipus Kalaixnikov en el moment del seu arrest.





Així, el ministre de l'Interior ucraïnès, Denis Monastirski, ha ressaltat que Riabchuk ha estat detingut per agents de la Policia a la regió de Dnipro i ha posat èmfasi que "assumirà la responsabilitat més estricta contemplada per la llei".





Monastirski ha ordenat l'obertura d'una investigació i ha lamentat que el succés hagi estat protagonitzat per un recluta "trucat per defensar el país i protegir-ne la seguretat, no disparar contra els seus col·legues", segons ha recollit l'agència de notícies UNIAN.