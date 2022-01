El pla de Pere Aragonès per tornar a "rearmar" l'independentisme

Pere Aragonès @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha afirmat aquesta setmana que a la ronda de contactes amb partits i entitats independentistes que vol iniciar les properes setmanes buscarà "rearmar" l'independentisme i mobilitzar-lo, i ha avançat que a la conferència que té prevista l 14 de febrer anunciarà la proposta per resoldre el conflicte català. A la sessió de control al ple del Parlament, ha defensat que el 2022 es deu a començar a desbloquejar el conflicte i que amb aquesta ronda de contactes pretén reforçar la unitat de l'independentisme.





"És imprescindible que aquest inici d'any tornem a situar les coses al seu lloc, mirem com es pot avançar i ho fem culminant el 14 de febrer, quan faré pública quina és la meva proposta", ha assegurat.





Tot i això, torna a xocar amb els seus socis de JxCAT , que no veuen amb bons ulls que Aragonès hagi pres el lideratge de l'independentisme a Carles Puigdemont . A la sessió de control, el president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha criticat que, al seu parer, després de dos anys la taula de diàleg no ha donat cap resultat, per la qual cosa ha urgit Aragonès a treballar al costat del independentisme una estratègia conjunta per "construir alternatives per avançar cap a la independència", fent referència al fet que el president català va dir en el seu discurs de Nadal que si la negociació amb el Govern s'encalla caldrà buscar alternatives.





Aragonès li ha contestat que la seva aposta passa per una solució dialogada i negociada amb l'Estat, i ha recriminat que, segons ell, el govern de Pedro Sánchez no hagi plantejat cap proposta per solucionar el conflicte.





Ha insistit que el 2022 s'han de començar a desbloquejar les negociacions amb l'Estat i ha cridat l'independentisme a unir-se i mobilitzar-se per forçar el Govern a fer-ho. En aquest sentit, un dels plans és tornar a rescatar les grans manifestacions independentistes: “Hem d'abocar totes les forces a això, amb la màxima mobilització, amb la màxima unitat entre les forces independentistes perquè el Govern tingui tots els incentius per implicar-s'hi d'una manera molt més clara, intensa i compromesa en aquest procés de negociació”.





NOU "IMPULS" AL DIÀLEG





Per part d'ERC, el líder del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové, ha criticat que continuï la "repressió" contra l'independentisme i ha celebrat les reunions que farà Aragonès amb partits i entitats independentistes perquè considera que el president de la Generalitat ha de liderar una estratègia consensuada que faci útil la majoria aconseguida a les eleccions de fa un any.





Aragonès ha subratllat la necessitat de donar un "impuls de nou" a la taula de diàleg aquest inici d'any i per això veu necessari que l'independentisme s'uneixi - sota el seu lideratge- centrant-se en allò que comparteix, que per a ell són les demandes de referèndum i amnistia.





"Ho hem de fer també amb els grans actius que tenim, la capacitat de mobilització, de formulació en positiu, d'aquest caràcter transversal i divers que té l'independentisme", ha afegit.