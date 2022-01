VÍDEO: Un agent de Mossos fora de servei redueix un atracador i evita un robatori en un supermercat

Captura de pantalla del vídeo compartit per Mossos d'Esquadra





Per més que un policia no estigui treballant, no deixa de ser policia. Un agent de Mossos d'Esquadra fora de servei ha detingut un lladre que intentava robar a un supermercat de Mataró amenaçant amb un ganivet. El mosso ha entrat casualment al supermercat i en detectar que s'estava produint un robatori, ha reduït el sospitós en pocs segons.





Després de comprovar que no hi havia cap ferit, els Mossos han detingut el lladre i ho han traslladat a una comissaria de Mataró.





A continuació, podeu veure les imatges del succés: